Allerta gialla per criticità idrogeologica e temporali, valida su tutte le Marche dalla mezzanotte sino alle 24 di domani, martedì. E’ stata emessa nel pomeriggio dalla Protezione civile regionale sulla base dei documenti previsionali emessi in mattinata dal Centro funzionale regionale. Secondo la previsione allegata all’allerta nella giornata di domani la formazione di una depressione nel Mar Tirreno porterà su tutte le Marche precipitazioni deboli ma continue e diffuse, in particolare nella seconda parte della giornata, con cumulate moderate. Dal tardo pomeriggio le precipitazioni assumeranno carattere di rovescio. Le cumulate massime si registreranno sulle 12 ore ma, localmente, in particolare nella seconda parte del pomeriggio, si potranno avere locali picchi di intensità fino a 30 millimetri in un’ora.