Si prolunga l’allerta meteo nelle Marche, arrivano anche vento forte e mareggiate. La Protezione civile regionale ha emanato un nuovo bollettino di criticità, colore giallo, per tutta la giornata di domani. Per quanto riguarda i temporali l’allerta vale per tutte le Marche, mentre per il vento forte sono interessate le fasce costiere, dove ci sarà anche possibilità di mareggiata, e quelle collinari.

«Nella giornata di domani – si legge nelle previsioni della Protezione civile – si avranno venti di provenienza nord-orientale, con raffiche che nelle zone 2,4 e 6 potranno arrivare fino all’intensità di burrasca (62-74 km/h). Il mare sarà mare molto mosso o agitato con possibilità di mareggiate lungo tutto il litorale. Le precipitazioni saranno diffuse, localmente a carattere di rovescio, più abbondanti e persistenti nel settore interno della regione e saranno in graduale attenuazione dal tardo pomeriggio lungo la fascia collinare e costiera. Il limite delle nevicate è previsto a quote attorno ai 1300 metri sull’Appennino pesarese e attorno ai 1500 metri sui Monti Sibillini».