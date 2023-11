di Fabrizio Cortella

Il quinto appuntamento con la 55° Rassegna nazionale “Angelo Perugini” è per domenica 19 novembre, alle 17.15. Al teatro Lauro Rossi di Macerata è di scena “Trappola per un uomo solo”, una pièce di comédie policière, “commedia poliziesca” in italiano, di Robert Thomas, il prolifico regista, scrittore, attore francese morto nel 1989, all’età di 61 anni. Lo spunto è presto detto: Elisabeth (Maria Faggionato) e Daniel (Paolo Marchetto, anche regista dello spettacolo), sposati da tre mesi, stanno trascorrendo una vacanza in uno chalet nei pressi di Chamonix quando, in seguito ad una lite, Elisabeth scompare. Daniel si rivolge alla polizia. Il caso non sembra così difficile da risolvere ma, in seguito all’arrivo di una donna che afferma di essere sua moglie, si trasforma in un autentico mistero: Daniel assicura al commissario di polizia (Marco Barbiero) che lei non è chi dice di essere. Ma gli eventi, e diversi testimoni, confermano che la giovane donna è davvero sua moglie. È pazzo o è inseguito da una banda di criminali? Chi dei due mente? Basterebbe una fotografia o un testimone per scoprire la verità, ma reperire prove schiaccianti si rivela tutt’altro che semplice.

Sul palcoscenico si esibirà la Compagnia dell’Orso di Lonigo (Vi) che torna, emozionata ed entusiasta, per la seconda volta a Macerata, alcuni anni dopo avervi rappresentato, ottenendo un lusinghiero successo, Le chat noir. Figlia di una meravigliosa esperienza di teatro scolastico, la compagnia è nata nel 2007 e deve il suo nome alla mascotte del gruppo, impersonata dal buffo orsacchiotto di peluche di nome Teddy. Dicevamo che si tratta di un giallo, ricco di colpi di scena e dal finale sconvolgente, che al suo debutto a teatro, nel lontano 1960, diede fama immediata al giovane Thomas tanto che si scomodò persino Alfred Hitchcock per acquistarne i diritti. Con questo lavoro e quello successivo, la riscrittura di “Otto donne”, successivamente portato con enorme successo sul grande schermo (“Otto donne e un mistero” – 2002) dal regista Ozon insieme ad un cast stellare (Catherine Deneuve, Fanny Ardant, Isabelle Huppert e Emmanuelle Béart), Thomas si consacra come un maestro del sotto-genere, tipicamente anglosassone, del “comedy thriller” a cui conferisce uno spirito tipicamente “gaulois”: commedie di suspense dallo stile allegro e veloce, con numerosi colpi di scena, che combinano l’intrigo poliziesco con il teatro di boulevard, senza mostrare alcuna pretesa se non quella di intrattenere gli spettatori. E allora, che si apra il sipario e… che scatti la trappola! Il prezzo dei biglietti varia tra i 12 e gli 8 euro e la vendita è presso la Biglietteria dei Teatri, in piazza Mazzini 10 oppure, il giorno stesso della rappresentazione, presso il teatro Lauro Rossi, in piazza della Libertà, a Macerata.