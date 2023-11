A Serrapetrona ‘Appassimenti aperti’ fa il bis e apre le cantine scrigno con i tipici grappoli d’uva appesi al pubblico, di curiosi o di esperti, a partire dalle 11 di domenica 19 novembre. Due i protagonisti indiscussi della manifestazione, giunta alla sua 16esima edizione: la Vernaccia di Serrapetrona docg, versione spumantizzata ottenuta dopo tre fermentazioni, e il Serrapetrona doc, vino fermo dalle sfumature speziate. E quest’anno a sposare la manifestazione sarà Tipicità, in collaborazione con Anci Marche: proprio domenica 19 novembre Appassimenti Aperti, infatti, sarà sede di tappa del Grand Tour delle Marche 2023.

Complice il bel tempo, il borgo medioevale la scorsa settimana ha saputo attrarre un nutrito pubblico grazie all’offerta enogastronomica in piazza, il servizio gratuito di parcheggio e bus navette e divertimento per grandi e piccoli. L’organizzazione logistica promossa dalla Pro Loco Serrapetrona, coadiuvata dalla Protezione Civile, ha assicurato il corretto svolgimento dell’evento.

Il colorato foliage autunnale sarà la cornice ideale in cui riscoprire antiche tradizioni e assaporare nuovi aromi grazie alla partecipazione delle aziende Alberto Quacquarini, Colleluce, Fontezoppa, Podere sul lago, Serboni e Terre di Serrapetrona.

Le navette sono a disposizione a partire dalle 14 per raggiungere gli appassimenti nelle aziende vitivinicole Quacquarini, Colleluce, Terre di Serrapetrona, Serboni e Podere sul lago.

La manifestazione ‘Appassimenti Aperti’ è organizzata dall’Istituto marchigiano di tutela vini (Imt) nell’ambito del piano di promozione sostenuto dal Programma di Sviluppo rurale 2014 – 2022 (misura 3.2) della Regione Marche, in collaborazione con il Comune di Serrapetrona.