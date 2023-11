Dopo il sold out del primo appuntamento della rassegna di circo contemporaneo, sabato (spettacolo unico ore 20,45) al teatro Feronia arriva un pioniere della giocoleria contemporanea: Stefan Sing. Un artista berlinese, voluto dalla co-direttrice artistica del Sic, lo Stabile di innovazione circense, Fabiana Ruiz Diaz, in collaborazione con la Città di San Severino Marche porta per la prima volta in provincia di Macerata il progetto di avanguardia circense “Cie Wilson, sing!” con lo spettacolo “Why not maybe perhaps”.

Sul palco con Sing anche lo scozzese Liam Wilson, giocoliere e ballerino. I due insieme capovolgono i presupposti impliciti della giocoleria seguendo ogni impulso espressivo per creare momenti di bellezza surreale attraverso un approccio espressionista, utilizzando pochissimo per dire molto. Lo spettacolo, consigliato a tutto il pubblico sopra i 10 anni, è un’occasione unica per addentrarsi nel linguaggio del circo contemporaneo europeo. Stefan Sing sviluppa il suo stile unico dal 1985, combinando la giocoleria con la danza contemporanea. La giocoleria è un linguaggio capace di trasmettere significati affrontando questioni impegnative in modo sia concreto che metaforico, usufruendo di un vocabolario di componenti astratte e quindi una propria grammatica. La forza di “Why not maybe perhaps” risiede nel giocolare con gli oggetti, sfruttandone il potenziale associativo che essi offrono per raccontare la relazione dell’essere umano con ciò che lo circonda. In questo senso il giocoliere diventa un simbolo del costante sforzo dell’essere umano di dare ordine e significato ai molteplici stimoli del mondo che attraversa: l’essere umano che fallisce e si rialza, l’essere umano che si sviluppa attraverso la ripetizione costante, l’essere umano che può esistere solo in connessione con l’esterno.

Si dice sicura di un altro successo Fabiana Ruiz Diaz: «Aprire la seconda rassegna di circo contemporaneo al teatro Feronia con un sold out è stata una forte emozione, ci ha dato ancora più fiducia nel nostro lavoro. Il prossimo spettacolo è particolare, Stefan Sing è una star della giocoleria, il suo lavoro è estremamente tecnico ma anche molto concettuale, diversi addetti ai lavori ci hanno già chiamati per venirlo a vedere. Il che ci rende orgogliosi di far apprezzare San Severino Marche, oltre che per le sue bellezze paesaggistiche, anche come luogo di sperimentazione di un’arte popolare come il circo».

La rassegna di nouveau cirque continuerà il 16 dicembre con Circo El Grito e il nuovo spettacolo firmato da Fabiana Ruiz Diaz, un’anticipazione ancora “senza titolo” ma che è un esempio di “circo di creazione”, fortemente voluta al teatro Feronia come segno di riconoscenza verso tutta la comunità settempedana che ha accolto calorosamente il Sic. Le iniziative dello Stabile di innovazione circense sono proposte in collaborazione con i Teatri di Sanseverino.