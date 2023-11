«Fate pure il controllo per vedere se ho bevuto, tanto sono sicura di star bene perché ho effettuato l’etilometro poco fa in centro alla postazione della Croce rossa». La frase la riporta, con soddisfazione, il comandate della polizia locale di Macerata, Danilo Doria. A pronunciarla una ragazza che giovedì è stata fermata con lo scooter in piazza Garibaldi ed è testimonianza del progetto “Life addicted” (del comune di Macerata, finanziato dalla presidenza del Consiglio dei ministri e finalizzato a ridurre tra i giovani comportamenti a rischio prima di mettersi alla guida). Progetto che ha vissuto due tappe in questi giorni.

Una giovedì scorso, in occasione del giovedì universitario di Macerata, l’altra a Pollenza. Giovedì gli agenti della Polizia locale di Macerata, prima hanno svolto una attività in centro storico per il controllo dei veicoli irregolari nelle aree per residenti e monitoraggio nei vari quartieri della città, poi sono stati impegnati, insieme ai volontari della Croce rossa di Macerata, in un presidio organizzato per sensibilizzare sulla tematica degli incidenti causati dai vari comportamenti a rischio e informare affinché ciascuno adotti uno stile di vita sano e consapevole e durante il quale sono stati distribuiti alcoltest gratuiti. «Il progetto di prevenzione alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e psicotrope prosegue spedito – commenta l’assessore alla Sicurezza e al decoro Paolo Renna – ottimo lavoro della nostra Polizia locale che lavora in stretta collaborazione con gli altri Comuni del territorio coinvolti nel nostro progetto». Giovedì gli agenti hanno svolto controlli anche con il pretest e un neopatentato è stato trovato con un tasso alcolico superiore al limite. Nel corso dei controlli sono stati anche sanzionati diversi conducenti per velocità pericolosa, per circolazione senza revisione, per mancato possesso dei documenti. Sabato sera Life addicted si è trasferito a Pollenza dove in centro storico, in occasione della manifestazione “Cantine e castagne”, i presidi della Croce rossa e di “Stammi bene” del Dipartimento dipendenze patologiche dell’Ast 3 in collaborazione con il Glatad, hanno distribuito per tutto il corso della serata etilometri usa e getta e sottoposto chiunque ne facesse richiesta a prova etilometrica.

«Ringrazio la polizia locale di Macerata e degli altri comandi venuti in supporto – interviene il sindaco di Pollenza Mauro Romoli – lo sforzo organizzativo è stato imponente e l’impiego di agenti durante la manifestazione ha fatto sì che tutto si sia svolto in sicurezza e senza particolari problemi». Dopo aver garantito l’afflusso alla manifestazione da parte delle migliaia di avventori, le pattuglie della Polizia locale di Pollenza e di Macerata hanno effettuato un posto di controllo fino alle 3 di notte. Sono stati 54 i conducenti sottoposti ad etilometro di cui soltanto uno è risultato positivo con denuncia per guida in stato di ebrezza, sequestro del veicolo e ritiro della patente. Ai conducenti con tasso alcolemico nella norma, è stato illustrato il progetto Life addicted e gli sono stati consegnati alcuni gadget fra cui un etilometro usa e getta invitandoli ad utilizzarlo ogni volta che, dopo aver assunto bevande alcoliche, intendano mettersi alla guida.