Formazione per operatori della polizia locale, un corso multidisciplinare per studenti ed operatori e punti di informazione e prevenzione durante il giovedì universitario e gadget specifici. Sono alcune delle iniziative fatte grazie a #Lifeaddicted. I vari enti coinvolti nel progetto del Comune di Macerata della durata di 12 mesi per un finanziamento di 350mila euro della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Politiche Antidroga, che mette in rete attori del settore pubblico e privato all’interno di una strategia condivisa per ridurre tra i giovani comportamenti a rischio prima di mettersi alla guida – si sono incontrati oggi per fare il punto a sei mesi dal suo avvio e tracciare i risultati raggiunti e promuovere nuove iniziative.

«Il Comune di Macerata con il progetto ha la possibilità di avviare nel territorio interventi finalizzati a rendere i giovani, sin da piccoli, più consapevoli e responsabili quando ci si mette alla guida, non solo di auto ma anche di motocicli, monopattini e biciclette. Guidare è un atto di grande responsabilità collettiva – ha affermato l’assessore alla Sicurezza e al Decoro Paolo Renna – il progetto grazie alla collaborazione di enti specializzati del terzo settore e alla collaborazione della Prefettura e della Questura di Macerata affianca ad azioni di monitoraggio e controllo su strada, azioni di informazione e prevenzione».

Formazione ed informazione – Si è appena conclusa l’attività di formazione specialista coordinata dal Dipartimento dipendenze patologiche AST 3 che ha coinvolto 58 operatori della Polizia Locale provenienti da tutta la Regione e professionisti del terzo settore. «I professionisti del Dipartimento delle Dipendenze dell’Ast di Macerata – ha detto Silvia Agnani del Dipartimento – hanno messo a disposizione della rete Lifeaddicted non solo contenuti e riferimenti scientifici su alcol e droghe, ma anche il know-how di Stammibene, servizio del DDP che da oltre venti anni si occupa della salute dei giovani attraverso progetti di promozione della salute ed una cura particolare della comunicazione per veicolarli. Già dalla formazione, appena realizzata, abbiamo potuto apprezzare un primo risultato tangibile del progetto, sebbene ancora in itinere, cioè la possibilità di avere spazi di conoscenza reciproca e confronto con professionisti che affrontano i comportamenti a rischio da prospettive e con strumenti diversi ma con l’obiettivo comune della promozione del benessere individuale e collettivo».

«Questo progetto crea un circolo virtuoso tra istituzioni, che produce e diffonde conoscenza, informazione ed educazione, mettendo a frutto ricerche, competenze e studi sviluppati all’interno dell’Ateneo», interviene il Rettore John Mc Court. In capo ad Unimc le attività di formazione con il gruppo di lavoro, coordinato dalla docente Paola Nicolini che ha realizzato un primo corso multidisciplinare a cui hanno partecipato 50 tra studenti ed operatori, e che vede il lancio di una nuova edizione per gennaio 2024. Importante il ruolo dell’Università non solo come centro di formazione ma anche di ricerca. Sono stati avviati progetti per l’elaborazione di giochi didattici sul tema della sicurezza stradale, con 20 gruppi di lavoro tra studenti e studentesse dei corsi di laurea in Filosofia e Scienze della formazione primaria e il coinvolgimento di circa 200 partecipanti e progetti di comunicazione per 70 studenti del corso di laurea in Servizio sociale. Un impegno sul tema della prevenzione che continua con la promozione del progetto all’interno degli eventi universitari e che vede la collaborazione di radio RUM attraverso interviste, racconti, presentazione di libri, illustrazione di buone pratiche.

Prevenzione ed educazione stradale a scuola – Centrale la presenza nelle scuole, dove sarà coinvolta non solo la Polizia Locale di Macerata ma anche l’Aci – Automobil Club Italia sezione di Macerata in interventi di educazione stradale diretti agli studenti della scuola primaria e secondaria: “Il senso degli incontri di educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado è impartire ai più giovani, a quelli che un domani saranno automobilisti e che comunque sfrutteranno la strada in maniera più “diretta” , non solo la conoscenza dei segnali ma anche e soprattutto i corretti comportamenti da adottare – afferma Roberta Staffolani, responsabile Aci per la formazione -. Solo comprendendo che la strada, in quanto “pubblica”, soggiace a determinate leggi e soprattutto impone prudenza e rispetto nei confronti di sé stessi, degli altri e dell’ambiente, si può sperare in una riduzione degli incidenti e in una mobilità più sostenibile”.

Le scuole maceratesi sono state informate della possibilità di aderire alla proposta formativa di Aci e dovranno manifestare la loro adesione entro il prossimo 20 novembre al seguente link https://www.educazionedigitale.it/edustrada/offerta-formativa/

Punti di informazione e prevenzione – Da oggi per poi proseguire nel corso delle serate del giovedì universitario, sarà presente in piazza Cesare Battisti un presidio #Lifeaddicted organizzato in collaborazione con la Croce Rossa Italiana – sezione di Macerata. Cri è partner attuativo del progetto e metterà a disposizione i propri volontari per sensibilizzare sulla tematica degli incidenti causati dai vari comportamenti a rischio e informare la popolazione affinché ciascuno adotti uno stile di vita sano e consapevole. Durante i giovedì della movida, i giovani della CRI saranno presenti nel centro storico della città, dove saranno disponibili per chi interessato ad effettuare alcoltest gratuiti e a distribuire gadget e brochure informative sui buoni comportamenti da seguire per evitare rischi quando si è al volante. “Si tratta di un’iniziativa a cui hanno voluto aderire i Giovani del Comitato, che durante le sere della movida si metteranno a disposizione dei loro coetanei per informare e per far un’opera di sensibilizzazione” conclude la presidente Rosaria del Balzo Ruiti.

Ma punti di informazione #Lifeaddicted possono diventarlo anche i vari esercizi di somministrazione del territorio comunale. Come? Basta aderire all’iniziativa e ricevere un kit gratuito da esporre all’interno del proprio locale. Per saperne di più e per aderire alle varie iniziative è attivo il sito di progetto https://www.lifeaddicted.it/