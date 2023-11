Grande successo per l’anteprima nazionale di “Joni’s Songs”, lo spettacolo dei Singolarmete, tributo tutto marchigiano alla carriera artistica di Joni Mitchell, in occasione dei festeggiamenti dei suoi 80 anni, in scena al teatro La Rondinella di Montefano.

Un emozionante viaggio nel percorso artistico della compositrice canadese Roberta Joan Anderson, in arte Joni Mitchell, fin dai suoi esordi.

I Singolarmete, capitanati dalla splendida voce della cantante Valentina Guardabassi, ideatrice del progetto e formati da cinque grandi artisti marchigiani: Riccardo Andrenacci batteria, Paolo Galassi basso, Alessandra Tamburrini tastiere, Andrea Castagnari chitarre e Elena Rocchetti seconda voce, hanno proposto i brani più rappresentativi e coinvolgenti di Joni Mitchell.

Un meraviglioso repertorio di 15 canzoni tra cui: “A Case of You”, “Both Sides Now” e “Big Yellow Taxi” e di brani jazz come “Goodbye Pork Pie Hat”, e una versione rock di “Woodstock” per celebrare il compleanno di una delle cantautrici più grandi del secolo scorso, un talento che ha attraversato decenni e generazioni.

Una dimensione musicale e culturale non certo facile da interpretare per la difficoltà che i brani propongono e che in pochissimi artisti in Italia si sentono di affrontare.

Valentina Guardabassi, grazie alle sue straordinarie doti vocali unite ad anni di studio e di esperienze maturate nel jazz e nel suo vasto repertorio musicale, dal rhythm and blues alla musica popolare, ha incantato il pubblico presente reinterpretato e fatto propri magistralmente i brani di Joni Mitchell.

Straordinari gli arrangiamenti dei brani, sui quali le tre voci di Valentina Guardabassi, Andrea Castagnari ed Elena Rocchetti si sono fuse tra soli e cori in un crescendo di emozioni che hanno decretato il grande successo dello spettacolo, al suo debutto a Montefano, tanto da aprire una lista d’attesa di prenotazione per le numerose richieste del pubblico.