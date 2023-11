Proseguono gli appuntamenti con il grande jazz al Teatro Lauro Rossi di Macerata che mercoledì 15 novembre ospiterà un gigante della storia del jazz italiano e internazionale, Enrico Rava. Nella 54^ edizione della rassegna ideata e organizzata dall’associazione Musicamdo e finanziata dal Comune di Macerata e dall’Assessorato alla Cultura, dalla Regione Marche, dal Ministero della Cultura, e sostenuta da numerosi sponsor, infatti, è un gradito ritorno quello del trombettista triestino classe 1939 che, non pago di quanto già realizzato nella sua lunga carriera, sforna un nuovo progetto affiancato da 4 giovanissimi talenti del jazz italiano.

Da sempre impegnato nelle esperienze più diverse e più stimolanti, è apparso sulla scena jazzistica a metà degli anni sessanta, imponendosi rapidamente come uno dei più convincenti solisti del jazz europeo. La sua schiettezza umana ed artistica lo pone al di fuori di ogni schema e ne fa un musicista rigoroso ma incurante delle convenzioni.

“The Fearless Five” è il più recente progetto di Enrico Rava, la formazione comprende giovani musicisti di talento: Matteo Paggi al trombone, Francesco Diodati alla chitarra, Francesco Ponticelli al contrabbasso ed Evita Polidoro alla batteria.

Prosegue poi l’appuntamento con l’aperitivo in jazz al Centrale Macerata. Alle 19.30 sarà la volta della cantante originaria di Castelraimondo Perla Palmieri, finalista al Premio Internazionale Massimo Urbani 2023, accompagnata dal resident trio composto da Alessandro Menichelli al pianoforte, Lorenzo Scipioni al contrabbasso e Andrea Elisei alla batteria.

Vicolo Consalvi, galleria a cielo aperto presidio di public art, sarà, anche per questa data, teatro di “Marche Jazz Stories, 30 scatti per raccontare i luoghi jazz delle Marche”, la mostra fotografica di 30 scatti dei fotografi marchigiani Carlo Pieroni, Andrea Feliziani, Viviana Falcioni, Luciano Serafini e Roberto Conti che raccontano in pillole gli oltre 50 anni di jazz nelle Marche. Sarà il sassofonista Stefano Conforti, rigorosamente con un Sax Borgani, il protagonista dei 30 minuti di musica live a partire dalle 19.00 che risuoneranno nel vicolo e accompagneranno la mostra.

Biglietti nella biglietteria dei Teatri in Piazza Mazzini oppure su www.vivaticket.com