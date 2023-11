Cesare Bocci torna a calcare il palcoscenico del teatro Vaccaj dopo la riapertura del 2018, teatro che lo ha visto esordire agli albori della sua carriera iniziata negli anni ‘80 con Compagnia della Rancia. Domenica 19 novembre alle 17 l’attore apprezzato dal grande pubblico italiano sarà in scena a Tolentino, città a cui il suo percorso artistico è profondamente legato. Lo spettacolo, intitolato “Lucio Battisti. Emozioni…!”, è un viaggio di musica e parole nella storia di uno dei più grandi cantautori italiani che si inserisce tra gli appuntamenti fuori abbonamento della stagione teatrale 2023.24.

«L’apporto che Battisti ha saputo dare alla canzone italiana in anni in cui il nostro paese si riscopriva e affrontava periodi alquanto delicati è stato davvero eccezionale – si legge in una nota -. La sua produzione ha impresso una svolta decisiva al pop/rock italiano: da un punto di vista strettamente musicale, Lucio Battisti ha personalizzato e innovato in ogni senso la forma della canzone tradizionale e melodica arrivando a vendere oltre 25 milioni di dischi. Grazie ai testi scritti da Mogol, Battisti ha rilanciato temi ritenuti esauriti o difficilmente rinnovabili, quali il coinvolgimento sentimentale e i piccoli avvenimenti della vita quotidiana; ha saputo esplorare anche argomenti del tutto nuovi e inusuali, a volte controversi, spingendosi fino al limite della sperimentazione pura. Cesare Bocci racconta questa storia affiancato dalle raffinate citazioni musicali eseguite dal vivo dall’orchestra Mercadante».

I biglietti sono disponibili online su vivaticket.com e al botteghino del teatro Vaccaj a partire da venerdì 17 novembre con orario 18-20. Info: [email protected] – 0733 960059 opz. 3 .