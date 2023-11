di Fabrizio Cortella

Sarà l’esilarante commedia “Tutti e tre per terra”, piena di verve comica e con un finale insospettato, a scandire il quarto appuntamento con la 55^ Rassegna Nazionale “Angelo Perugini”. Domenica 12 novembre, alle 17.15, sul palco del teatro Lauro Rossi di Macerata è la volta di due atti da 40 minuti ciascuno, scritti e diretti da Luca Franco, il talentuoso autore, regista, attore e fotografo, romano, classe 1979, che ha realizzato numerosi spettacoli di successo quali “Torno presto papà”, “Questa volta te lo dico che ti amo” e “Prendo in prestito tua moglie”, solo per citarne alcuni. Sotto la sua attenta, scrupolosa direzione e supervisione, la compagnia “Palcoscenici” di Roma metterà in scena una commedia comica e leggera, dal ritmo scorrevole e serrato.

Quasi un film moderno da cui lo spettatore rimane coscientemente travolto, appassionandosi alle innumerevoli gag e ai continui giochi di equivoci che nascono fra i protagonisti. La vicenda: Manuel e Claudio (interpretati da Marco Russo e Fabrizio Pallotta) vivono insieme da anni. Le loro esistenze sono completamente diverse. Caotico e scanzonato Manuel, più serio e preciso Claudio. Tutto viene sconvolto dall’arrivo inatteso della loro amica Valentina (Roberta Scardola), che mischia le carte delle loro giornate e le scombussola. Situazioni comicissime ed equivoci che i tre protagonisti si troveranno loro malgrado a gestire, condiscono questa commedia dalle molteplici sfumature: il personaggio di Clarabella (Monica Falconi), una seriosa zitella, precisa e puntigliosa, sorella di Claudio e segretamente innamorata da sempre di Manuel, porta lo scompiglio necessario a non far calare mai il ritmo narrativo. Non è una semplice storia di amore o di amicizia: fa porre al pubblico interrogativi perché ogni spettatore si può immedesimare in uno dei protagonisti e domandarsi cosa avrebbe fatto se si fosse trovato nella stessa situazione. Perché Valentina è tornata? Ritroveranno la loro armonia di un tempo? Tutti e tre per terra è una commedia romantica che parla di vita, d’amore e di amicizia.

È la storia degli equilibri nei rapporti che spesso una sola variabile può completamente cancellare, per poi crearne di nuovi. Una storia leggera, capace di fare ridere, ma anche di fare riflettere, ritrovando molti significati importanti legati alla nostra quotidianità e che spesso sfuggono nella vita reale. Una storia con un’altalena di emozioni e divertimento che, dopo avere fatto ridere tanto, dona l’emozione, quella bella, quella che fa pensare.

Il prezzo dei biglietti varia tra i 12 e gli 8 euro e la vendita è presso la Biglietteria dei Teatri, in piazza Mazzini 10 oppure, il giorno stesso della rappresentazione, presso il teatro Lauro Rossi, in piazza della Libertà, a Macerata.