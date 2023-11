Far conoscere le difficili condizioni di vita di popoli lontani o di quanti vivono in zone di guerra è quanto ha voluto proporre Claudio Scarponi attraverso una serie di fotografie in bianco e nero scattate durante alcuni viaggi in India, piccolo Tibet, Nepal, Siria ed Etiopia. Le visite in alcuni di questi paesi sono state molto utili per l’autore, perché sono state effettuate insieme al fotoreporter Roberto Farina, e si propongono di documentare particolari situazioni colte lungo le strade, all’interno dei villaggi o delle piccole comunità come quella dei monaci buddisti che vivono sulle montagne desertiche del Ladakh. Claudio Scarponi, in veste di fotografo, ha effettuato anche diversi viaggi con una onlus solidale di San Severino e con un’altra organizzazione umanitaria di Modena.

«Mi sono spesso trovato in situazioni difficili da fotografare – ha detto il fotografo – ma il mio istinto naturale è quello di descrivere la vita di persone povere/oppresse o addirittura prive degli elementi essenziali per vivere come l’acqua. Cerco di fissare in questi volti il sentimento di un particolare momento come la paura, la tristezza, la diffidenza, a volte la simpatia e persino la gioia per una semplice stretta di mano».

La mostra ha avuto origine da un progetto di carattere umanitario come propone il titolo Occhi del Mondo, esponendo una serie di ritratti attraverso i quali si è cercato d’interpretare gli stati d’animo di donne e uomini che vivono in una condizione di estrema povertà, di bambini che spesso non hanno una famiglia, non hanno il diritto all’istruzione, non hanno accesso alle cure. Sono state anche riprese persone costrette a fuggire dalla guerra, una situazione tristemente attuale visti i conflitti in corso in questo tempo.

Il progetto si pone l’obiettivo di far vedere con uno sguardo diverso e meno indifferente donne e uomini che vivono nello stesso nostro pianeta, ma anche per richiamare l’attenzione su quanti operano nel volontariato locale e internazionale. Si è cercato di mettere in risalto l’umanità di queste persone senza retorica o pietismo, ma lanciando anche un messaggio di positività e di speranza. «Si rivolge un sentito ringraziamento al Comitato della Croce Rossa Italiana di San Severino, che ha aderito alla richiesta di patrocinare l’evento; pertanto le offerte raccolte saranno devolute a questa benemerita organizzazione – si legge in una nota -. La mostra, allestita nella Sala espositiva della Chiesa della Misericordia in Piazza del Popolo, sarà inaugurata sabato 11 novembre alle 17, con la presentazione del professor Alberto Pellegrino, sociologo e critico fotografico. La mostra, che resterà aperta fino al 19 novembre, si potrà visitare con i seguenti orari: da lunedì a venerdì ore 17-19; sabato ore 10/13-16.30/20; domenica ore 16.30/20. Sarà possibile prenotare visite in orari diversi per scuole, associazioni e gruppi organizzati. Per ulteriori informazioni consultare la pagina facebook di Claudio Scarponi e della Croce Rossa di San Severino».