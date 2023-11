Noemi Lattanzi di Corridonia compie oggi 18 anni. Un giorno importante per la neomaggiorenne ma anche per mamma Carmen Farima che vuole farle gli auguri con questo messaggio.

«Cara figlia mia, ieri eri un piccolo fagottino e oggi compi la bellissima età di 18 anni. Tanti auguri da parte mia. Quello che mi sento di dirti oggi con tutto il cuore è che sono orgogliosa di te e non smetterò mai di amarti e sostenerti. La tua mamma».

Nel cammino verso la maggiore età di Noemi c’è naturalmente la scuola che è per la mamma fondamentale nella sua crescita. «Colgo l’occasione per ringraziare tutti i professori dell’istituto “Matteo Ricci” con indirizzo Scienze Umane classe 5D guidata con tanta maestria e talento dalla dirigente Fabiola Branchesi.

(Annuncio a pagamento)