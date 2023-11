di Marco Pagliariccio

Le violente raffiche di vento che hanno colpito la provincia domenica hanno lasciato una lunga scia di danni. Tra questi anche le attrezzature dell’azienda agricola MyFarmProject, sulle colline morrovallesi, che si è ritrovata con il pollaio scoperchiato e la rimessa degli attrezzi, i pali dell’illuminazione e parte della recinzione perimetrale distrutti.

Un danno mica da ridere e per questo i due titolari, i civitanovesi Sanjeye Silva e Mario Tiberi, hanno deciso di affidarsi al web per cercare aiuto. Hanno lanciato attraverso la piattaforma GoFundMe una raccolta fondi per riuscire a racimolare almeno parte dei soldi necessari a rimettere tutto a posto. «La zona dove si trova il nostro terreno è molto esposta, ma da quando abbiamo aperto, un paio d’anni fa, abbiamo due pollai mobili zavorrati che non avevano mai avuto problemi particolari – racconta Silva, il più giovane dei due con i suoi 26 anni – è una scelta particolare la nostra perché ci consente, unici nella provincia o quasi, di far ruotare le galline su diversi appezzamenti di terreno, un po’ come si fa per l’allevamento delle mucche. Domenica mattina eravamo a Civitanova per il mercato Campagna Amica di Coldiretti e a un certo punto un vicino ci ha chiamato per avvertirci che un pollaio era stato scoperchiato. Siamo subito andati a Morrovalle, pensando che però fosse solo un telo strappato o qualcosa del genere. Invece ci siamo ritrovato con la struttura gravemente danneggiata e le galline sparse un po’ ovunque. E per fortuna che nessuna delle 150 circa che abbiamo è rimasta schiacciata o ferita gravemente. Il vento ha ribaltato tutto come se fossero dei castelli di carte e non lo sono di certo».

L’obiettivo che si sono dati è di 4mila euro e nel giro di poche ore ne sono già stati raccolti più di 2mila euro. «Io ero titubante sul lanciare una raccolta fondi, penso sempre a chi sta peggio di noi e mi sento a disagio a fare una cosa del genere – evidenzia il giovane agricoltore – poi alla fine ci siamo convinti perché i danni effettivamente sono tanti e come azienda siamo in un momento un po’ particolare, visto che ad agosto avevamo inaugurato il nostro punto vendita a Montecosaro, abbiamo investito parecchio e lo abbiamo fatto senza indebitarci in alcun modo. Per cui abbiamo indicato la cifra di 4mila euro perché potrebbe andare a coprire circa la metà dei danni, ma qualsiasi cifra riusciremo a raggiungere andrà più che bene. Ci stanno sostenendo tanti nostri clienti, ma ho visto donazioni anche da persone che si seguono sui social e che magari, non potendo acquistare fisicamente da noi, hanno donato anche solo 10 euro per darci un sostegno. Li voglio ringraziare tutti quanti fin da ora».

MyFarmProject, come detto, nasce ufficialmente nel 2021 in maniera quasi casuale. «Studiavo Economia e commercio all’università, ma ho sempre avuto la passione per l’allevamento delle galline, ne avevo alcune a casa che curavo per avere un po’ di uova per la nostra famiglia e per qualche amico e conoscente – ricorda Silva – andando avanti, mi sono reso conto che era questa la strada che volevo percorrere. Mario era uno dei miei “clienti” e quando lui si è licenziato dal suo precedente lavoro, confrontandoci tra di noi è venuta fuori l’idea di aprire un’azienda agricola. Abbiamo preso questi terreni nelle campagne di Morrovalle e abbiamo iniziato con le galline, allevando sia le ovaiole che quelle ornamentali, che danno delle uova anche con colorazioni diverse dalle classiche bianche o rosse, ma che fondamentalmente hanno le stesse caratteristiche organolettiche. Per questo le nostre uova, che sono fresche e allevate all’aperto al pascolo, le chiamiamo “Arcobaleno”: ce ne sono bianche, rosa, rosse, azzurre, verdi. Dalle galline poi ci siamo ampliati aggiungendo le api e anche alcuni prodotti agricoli, mettendoci in collaborazione con alcune aziende della Valdaso. Una spinta importante ce l’ha data il web, in particolare Instagram, dove ho iniziato a condividere quello che facevo già quando avevo l’orticello a casa. Gli affari vanno bene, chiaro che quello che è successo domenica sia un duro colpo per noi».