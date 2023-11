di Monia Orazi

Danni in tutta la provincia per il vento, non solo alberi e rami caduti ma anche tetti scoperchiati, rivestimenti volati via. I vigili del fuoco alle 16 avevano in corso una 50ina di interventi per far fronte alle forti raffiche di vento che da questa mattina stanno investendo sia il Maceratese che tutte le Marche.

Interventi sono in corso un po’ ovunque, dall’entroterra e sino ai comuni più vicini alla costa. A Macerata, in via precauzionale è stato chiuso il cimitero. Caduta una quercia in contrada Morica, strada interrotta. Alle Vergini diverse piante rimosse dalla sede stradale.

Tra gli interventi dei vigili del fuoco ci sono quelli in cantieri per la ricostruzione con rami, polistirolo e altri materiali volati a terra. Interventi per alberi pericolanti lungo la Muccese in località Strada di Camerino, in via San Giuseppe a Cingoli, zona Cisterna di Tolentino, nella zona del Sasso d’Italia a Macerata.

I vigili hanno rimosso materiale che ostacolava il transito dei veicoli poco dopo Poggio San Vicino lungo la strada per Domo, stesso problema a Piangiano di Treia. Sono al lavoro dalla scorsa notte le squadre di Protezione civile di Matelica, nella notte è caduto un grosso albero ai giardini pubblici, caduto materiale da due cantieri in zona San Rocco e via De Gasperi, problemi ad un edificio della zona di Borgo Murat a Pollenza.

A Potenza Picena è caduta una grossa pianta in contrada Mortolo. A Pioraco il fiume Potenza si è molto ingrossato per via delle piogge nell’entroterra.

L’allerta della Protezione civile durerà sino in serata, domani invece la situazione dovrebbe normalizzarsi e non ci sono nuove allerte nelle Marche.

Aggiornamento delle 17 – Diversi alberi caduti anche a Corridonia, chiusa Villa Fermani. La sindaca Giuliana Giampaoli informa: «Anche oggi il forte vento sta sferzando con violenza il nostro territorio. Per fortuna sembra scongiurato il pericolo di piogge intense. L’allerta vento perdurerà nelle prossime ore. Tutte le risorse necessarie sono state messe in campo per intervenire tempestivamente. La Provincia e i vigili del fuoco non riescono a intervenire su tutte le emergenze e le numerose segnalazioni che pervengono ai loro centralini da tutta la provincia. Ringrazio tutti coloro che stanno monitorando la situazione e stanno operando senza sosta, ma chiedo anche cautela alla cittadinanza. È importante non esporsi a comportamenti a rischio evitando per quanto possibile luoghi potenzialmente pericolosi, soprattutto quelli in cui siano presenti alberi e rami sporgenti, almeno nelle ore dell’emergenza. La Villa Fermani è stata prudenzialmente chiusa».