di Luca Patrassi

Un gruzzolo di 90 milioni di euro in 36 mesi, 120 se consideriamo il valore degli interventi attivati con i bandi. Sono le risorse che la Regione, attraverso l’azione dell’assessorato alle infrastrutture, destinerà a Comuni e Province per il miglioramento della rete viaria e della sicurezza stradale nelle nostre città, oltre che per la riqualificazione degli spazi urbani e la salubrità degli ambienti scolastici.

Il piano è stato presentato oggi pomeriggio, entrando nei dettagli, nel corso di due iniziative: uno a Terre Roveresche (municipio di Orciano) al mattino per i progetti delle province di Pesaro Urbino e Ancona, e a Macerata nel pomeriggio per quelli delle altre tre province. A Macerata l’incontro si è svolto nell’auditorium della biblioteca comunale Mozzi Borgetti e ha visto presenti per la Regione l’assessore alle Infrastrutture Francesco Baldelli e il dirigente regionale del Dipartimento Infrastrutture, l’architetto Nardo Goffi, discreta la presenza di amministratori comunali, in prevalenza Fermani ed ascolani. Per Macerata c’erano il sindaco e presidente della Provincia Sandro Parcaroli e l’assessore Andrea Marchiori che sono intervenuti per illustrare gli interventi e ringraziare la Regione per l’iniziativa assunta.

Il Maceratese, in realtà, riceverà solo una piccola parte di questo fondo, visto che sul piatto c’è poco meno di un milione di euro, spalmato su cinque interventi. Il primo, da 400mila euro (su 900mila euro complessivi dell’opera, ma è la cifra massima stanziabile per un singolo intervento), viene assegnato alla Provincia per la realizzazione dell’attesa rotatoria Costamartina a Civitanova, quella che dovrebbe snellire il traffico all’incrocio tra la provinciale Bivio Vergini, la strada comunale omonima e contrada San Domenico (unica strada d’accesso alla piscina comunale). Un’opera i cui tempi (e i costi) si sono andati dilatando negli anni e per la quale si spera sia la volta buona.

Nel capoluogo sono in arrivo invece 115mila euro (il 50% del valore dell’opera) per il completamento del marciapiede di via Verga, arteria principale del quartiere Collevario, nel tratto di 370 metri che va tra l’intersezione con via Cardarelli e gli impianti sportivi e un ulteriore tratto di 60 metri per accedere da via Verga agli impianti stessi, dando così continuità all’opera di riqualificazione e consolidamento della frana, in via di ultimazione, finanziati con i fondi Pnrr. Nei medesimi tratti si provvederà anche alla manutenzione della strada rifacendo l’asfaltatura.

A Sant’Angelo in Pontano arriva un contributo da 238.400 euro (su 298mila euro di valore complessivo del progetto) per il miglioramento della viabilità all’interno della zona Pip di Passo Sant’Angelo. Sono previsti interventi di ottimizzazione del sistema di smaltimento delle acque meteoriche, ripristino di tombini e caditoie, rifacimento di un tratto fognario, interventi di ripristino o completo rifacimento dei percorsi pedonali e rifacimento del piano viario.

Per Urbisaglia ci sono invece 120mila euro (l’80% dei 150 necessari) per la realizzazione di un tratto di pista ciclopedonale lungo la statale 78 Picena, nel tratto tra l’abitato di Maestà e la zona archeologica dell’anfiteatro romano, zona a forte vocazione turistica vista la vicinanza con la riserva naturale dell’Abbadia di Fiastra. Gli attraversamenti a raso saranno individuabili da paletti cilindrici in acciaio, inoltre la pista sarà dotata di cartelli e pannelli informativi-direzionali con testi scritti anche in braille.

Infine, Sefro riceverà un finanziamento da 84.175 euro (sui poco più di 99mila necessari) per la manutenzione e il rifacimento del manto stradale di via Astolfi e del piazzale di via del Pattinaggio, con la creazione di nuovi spazi, rifacimento della segnaletica orizzontale e installazione di quella verticale, la creazione di percorsi e attraversamenti pedonali lungo le vie d’intervento, la segnalazione degli attraversamenti stradali con lampeggianti, l’installazione di paletti a protezione dei percorsi pedonali, la manutenzione e installazione di nuovi pali della luce lungo le due vie, la messa in sicurezza del muretto all’imbocco di via Astolfi in corrispondenza dell’attraversamento del fiume e la sostituzione delle bacheche per affissioni.

«La giunta Acquaroli dà forza alla filiera istituzionale per trasformare i progetti in fatti concreti e realizzare infrastrutture sicure, sostenibili e di qualità», commenta l’assessore a infrastrutture e lavori pubblici Francesco Baldelli. I criteri per l’assegnazione dei fondi hanno premiato la cantierabilità dell’intervento, la disponibilità delle aree, la conformità urbanistica ed il livello di cofinanziamento da parte dell’ente, oltre l’abbattimento delle barriere architettoniche (criterio premiante per i Comuni) ed il miglioramento dell’accessibilità a siti di interesse culturale (per le Province).