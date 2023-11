di Monia Orazi

Il forte vento che fino alle prime ore di ieri mattina ha spazzato la provincia ha causato la caduta di numerosi alberi, che in qualche caso sono caduti sui tralicci della corrente, causando l’interruzione delle linee elettriche. Qualche decina di famiglie in provincia di Macerata è senza corrente da ieri alle 12, le squadre Enel sono al lavoro e il ripristino della corrente dovrebbe avvenire nelle prime ore del pomeriggio, come indicato sul sito del gestore della rete elettrica.

Problemi a Cingoli ed Apiro dove dalle 14 di ieri ci sono 21 famiglie senza corrente. Manca la corrente da ieri nel primo pomeriggio anche a tre famiglie di Morrovalle e ad altrettante famiglie di Potenza Picena. Stessa sorte anche per cinque famiglie della zona di Fontespina a Civitanova. A Loro Piceno blackout ieri poco dopo le 12.30 nelle abitazioni di alcune famiglie, a Mogliano 19 famiglie sono senza corrente da ieri pomeriggio alle 13,30.

A Corridonia ci sono venti famiglie senza corrente da ieri alle 14.30, altre 12 famiglie dalla stessa ora in blackout a Treia, sempre in questo comune per altre 11 famiglie è saltata l’energia elettrica da stamattina alle 6.20. In tutti questi casi Enel prevede la riparazione dei guasti entro le prime ore del pomeriggio. Si è verificato un altro guasto nella tarda mattinata di oggi, per cui ci sono 8 famiglie senza corrente a Camerino, altre 23 a Matelica, ma tutto dovrebbe tornare alla normalità entro un paio di ore.

A Civitanova nella zona Asola sud dalle 13 manca la corrente a 29 famiglie e ad altre 11 in centro. Stesso problema nel capoluogo di provincia, da mezzogiorno a Macerata manca la corrente a 18 famiglie, anche in questo caso ripristino viene previsto per le prime ore del pomeriggio.

I vigili del fuoco hanno effettuato altri 290 interventi da ieri sera per fronteggiare i danni della perturbazione che ha attraversato la regione.

Le tipologie di intervento sono analoghe ai giorni scorsi, la situazione è in via di risoluzione soprattutto nelle province del sud delle Marche. Da ieri sera dalle 18 a questa mattina alle 11 questi sono stati gli interventi svolti per provincia: Pesaro Urbino 70, Ancona 130, Macerata 50, Fermo 15, Ascoli Piceno 25.