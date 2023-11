A Macerata è stato aperto intorno alle 14 il centro operativo comunale per far fronte alle tantissime richieste d’intervento per i danni causati dal forte vento, una ventina sinora. Al lavoro oltre agli operai del Comune e agli agenti della Polizia locale, coordinati dall’assessore Paolo Renna e dal comandante Danilo Doria, i volontari di Macerata Soccorso, Cisom e Cb Tigrotto e l’associazione nazionale Alpini per la gestione delle chiamate al Coc.

Chiuso il cimitero. Si è distaccata a causa del forte vento una parte di tetto catramato in un condominio di via Valerio. Temporaneamente chiuso l’accesso in via Mattei all’altezza della rotatoria in via Roma per consentire l’intervento della ditta Paci per un palo dell’illuminazione inclinato e pericolante, inevitabili code e rallentamenti. Palo dell’illuminazione pubblica pericolante in viale Puccinotti sopra a La Rotonda, verrà messo in sicurezza.

Chiuso un tratto di strada tra contrada Rotacupa e contrada Mozzavinci a causa di un palo dell’Enel caduto, con il cavo sospeso sopra la carreggiata a circa un metro e mezzo di altezza, la zona è transennata in entrambi i lati. Chiusa anche via Foscolo tra l’ex Inam e il Genio civile per una vetrata traballante e per il rischio di caduta di pezzi di vetro in strada.

Quattro gli alberi caduti in più riprese in via Ghino Valenti, in contrada Morica abbattuta dalle raffiche di vento una quercia secolare, con il seguente distacco di un cavo della Telecom. Diverse piante e rami rimossi in zona Alberotondo, una pianta caduta in via Fontemaggiore.

Sono oltre 310 gli interventi svolti da ieri sera dai vigili del fuoco marchigiani per fronteggiare i danni di questa nuova perturbazione che sta attraversando la nostra regione. Le tipologie di intervento sono analoghe ai giorni scorsi, la maggior parte della richieste sono nella parte interna della regione anche se il vento non ha risparmiato la fascia costiera. Alle ore 18 di questa sera gli interventi erano così suddivisi per provincia: Pesaro Urbino 74, Ancona 105, Macerata 73, Fermo 30, Ascoli Piceno 30.

(Redazione Cm)