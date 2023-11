Attraverso una lettera aperta, il sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica ringrazia il prefetto Flavio Ferdani che da ieri ha lasciato la nostra provincia per entrare in servizio a Pescara (al suo posto è arrivata Isabella Fusiello, negli ultimi due anno questore di Bologna).

«A nome dell’Amministrazione pubblica, dei cittadini civitanovesi e il mio personale, desidero esprimere la mia più sincera gratitudine per il prezioso lavoro svolto come Prefetto della provincia di Macerata. La sua dedizione in questi oltre tre anni di mandato, professionalità e impegno nel garantire la sicurezza e l’ordine pubblico nella nostra comunità, sono stati di fondamentale importanza.

Grazie alla sua leadership, alla collaborazione instaurata, alla sua grande disponibilità – non ultimo il contatto diretto mai filtrato dagli uffici preposti – e alla sua presenza costante a tutte le ore e in tutte le circostanze, è riuscito a creare un ambiente più sicuro per i nostri cittadini e un rapido rapporto efficace fra noi. La Prefettura è stata sempre pronta ad accogliere noi amministratori in una collaborazione e un dialogo costante e proficui che devo, con tutta onestà, riconoscerle e che negli anni del mio mandato (ormai più di sei), hanno rappresentato un’esperienza unica.

Le sue competenze tecniche, la sua umanità e la sua capacità di gestire situazioni complesse sono stati un esempio per me e per tutti i membri delle forze dell’ordine da lei puntualmente coordinati. Ricordo i due difficili casi accaduti nella mia città poco più di un anno fa con l’omicidio di Alika Ogorchukwu e quello successivo di Rachel Amri che hanno avuto grande risonanza anche sulla stampa nazionale. Con la sua presenza costante ho trovato sempre un punto di riferimento saldo e competente che mi hanno aiutato a superare queste due situazioni certamente molto complesse. Due fatti di cronaca efferati che hanno scosso l’intera comunità e che lei con prontezza ha saputo gestire al massimo della competenza standomi sempre al fianco. Per questo non le sarò mai grato abbastanza.

Voglio ringraziarla, anche, per aver voluto con forza e determinazione destinare una nuova e rafforzata caserma della Polizia Stradale a Civitanova che sorgerà nel quartiere Fontespina, in un’area adiacente alla nuova rotatoria sorta nella zona dell’ex Liceo Scientifico. Un presidio importante per la nostra città che, grazie al lavoro di squadra instaurato fra noi e mai mediato, vedrà la luce a breve.

Desidero, infine, cogliere questa occasione per augurarle il meglio nel suo nuovo incarico nella provincia di Pescara. Sono certo che la sua esperienza e la sua dedizione saranno altrettanto preziose per la nuova comunità a cui si si dovrà dedicare in un rapporto diretto fra Prefettura e Amministratori come è stato nel nostro caso. Sono sicuro che continuerà a svolgere il suo lavoro con la stessa eccellenza e professionalità che ha dimostrato nella nostra provincia».