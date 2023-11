Ancora forte vento nelle Marche domani e da oggi pomeriggio nelle fasce interne della regione. La Protezione civile ha diramato una nuova allerta arancione che domani varrà per tutte le Marche a cui si accompagna anche una allerta più moderata (gialla) per i temporali. Ma il vento tornerà a colpire le Marche già questo pomeriggio passate le 18 dove sono attesi venti sud occidentali che colpiranno le zone interne.

«Per la giornata di domenica tutto il territorio regionale sarà interessato da raffiche fino a tempesta sulla fascia alto-collinare e montana e fino a burrasca forte altrove. Intensità del vento in graduale attenuazione dal tardo pomeriggio» dice la Protezione civile. Da questa sera sono attese le prime piogge e temporali sulle zone alto-collinari e montane in particolare quelle centro-settentrionali. Domani sono attesi rovesci o temporali localmente di forte intensità in spostamento da nord verso sud. Anche ieri c’era stata una allerta arancione per il vento che ormai da alcuni giorni colpisce le Marche e la provincia di Macerata con numerosi problemi che si sono verificati per caduta di alberi e rami sulle strade.