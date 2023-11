di Monia Orazi

Prima neve di stagione questa mattina sui Sibillini. Le webcam hanno immortalato una spolverata di neve caduta nelle nella notte e nelle prime ore di del mattino fino a quota 1500 metri, restituendo l’immagine di un meteo dai connotati decisamente autunnali, dopo una stagione estiva molto prolungata. Non è infatti raro che già a inizio novembre si verifichino le prime nevicate in quota. Sia Frontignano che Pintura di Bolognola sono state imbiancate.

La neve, in particolare a Frontignano ha coperto la zona delle Saliere, dove c’è la partenza della seggiovia per raggiungere il rifugio in quota, a Pintura la zona più alta di Porte di Berro dove transita appunto l’impianto a fune. Un segnale che gli appassionati hanno ritenuto di buon auspicio, per l’inizio della stagione sciistica che, come da tradizione, è fissato intorno all’otto dicembre. Il maltempo che imperversa rende complicato effettuare escursioni in montagna, e ieri due escursionisti nonostante la strada da Pintura di Bolognola al rifugio del Fargno fosse chiusa, hanno ignorato l’ordinanza e si sono diretti al rifugio del Fargno, in quel momento chiuso per le forti raffiche di vento, tanto che i gestori avevano annunciato sui social che non lo avrebbero aperto. I due escursionisti si sono trovati in difficoltà ed in loro soccorso sono dovuti andare i gestori che raccontano la disavventura sulla loro pagina social.

«Controllate le previsioni. Controllate le allerte meteo, a Macerata ci sono 20 gradi, c’è il sole, che bella giornata – hanno detto – Al rifugio 2 gradi e raffiche fino a 200 km/h. Non prendete la montagna alla leggera. Anche noi, che un po’ di esperienza l’abbiamo, stavamo evitando di andare su, come comunicato sui social e sul sito. E invece abbiamo dovuto soccorrere due escursionisti “ingrati” che si sono introdotti nel rifugio (chiuso), passati peraltro dalla strada di Pintura chiusa per allerta della Protezione civile, anche a pedoni e ciclisti. Oltre il danno la beffa. Quando pianificate un’escursione, informatevi sulle aperture delle strade, delle strutture che potete trovare lungo i percorsi, dei punti d’acqua. Se non siete in grado di farlo da soli, contattate una guida. La strada di Pintura (faranno l’ordinanza a breve) è da considerarsi chiusa anche a piedi e in bici fino a prossima comunicazione del comune di Bolognola».