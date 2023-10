Un dissapore per una questione sentimentale e dalle parole sono passati ai fatti. E’ finito con una scazzottata un diverbio fra due uomini di nazionalità cubana avvenuto oggi pomeriggio all’altezza dei giardini di via Del Grappa, traversa del lungomare sud di Civitanova. Attorno alle 17 i due hanno iniziato a litigare, pare per il rapporto con una donna italiana. Dalla lite i due rivali sono venuti alle mani: qualche calcio e cazzotto e sul posto sono arrivati polizia e carabinieri in supporto e anche le ambulanze della Croce verde per condurre entrambi, leggermente feriti e contusi, in ospedale dove sono rimasti scortati dalla polizia per evitare che la situazione degenerasse di nuovo. Entrambi non sono gravi.

(l. b.)