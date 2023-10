Auto contro moto sulla statale Adriatica, a Civitanova, in ospedale un centauro di 62 anni. Incidente oggi pomeriggio attorno alle 17,30 quando una Fiat Panda e una moto Bmw si sono scontrati in via Colombo all’altezza del supermercato Eurospin. Le cause sono in corso di accertamento da parte della polizia locale.

A bordo della Panda una donna che stava uscendo dall’area del supermercato.

In quel momento lungo la statale stava viaggiando in direzione nord la moto Bmw condotta da un uomo di 62 anni originario di Loreto. Per l’impatto il motociclista è finito a terra. Sul posto sono arrivati 118 e Croce verde: il personale sanitario ha in un primo momento sollecitato l’intervento dell’eliambulanza che è partita dall’ospedale regionale, volo poi annullato. Il ferito è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Civitanova. Al momento dei soccorsi era cosciente e non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto per ricostruire la dinamica la polizia locale di Civitanova. E’ l’ennesimo incidente che vede coinvolto un mezzo a due ruote in questa settimana dopo lo scontro fra un Suv e uno scooter su via Einaudi di lunedì scorso quando un 21enne a seguito di una manovra azzardata prima dell’imbocco della superstrada è finito a Torrette.

(l. b.)