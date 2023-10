di Antonio Bomba

Giorgia Meloni a Senigallia. La presidente del Consiglio ha effettuato un blitz, non annunciato ufficialmente, nella zona del Ponte Garibaldi, distrutto dall’alluvione di 13 mesi fa, per sincerarsi in prima persona di come sta procedendo la ricostruzione.

Ad accoglierla, poco fa, il sindaco della città dalla spiaggia di velluto Massimo Olivetti e pochissime altre persone.

La premier è quindi giunta nella nostra regione con un giorno di anticipo rispetto all’annunciato appuntamento di Acqualagna di domani in cui, assieme al ministro Raffaele Fitto, stringerà con i vertici della Regione Marche un accordo di coesione che porterà nella nostra terra 330milioni prima e altri 40 successivamente, per la realizzazione di infrastrutture considerate fondamentali.

