AGGIORNAMENTO DELLE 20 – In tutta la giornata sono stati una 50ina gli interventi dei vigili del fuoco per le forti raffiche di vento. Rami caduti, interi alberi spezzati, coperture saltate un po’ in tutta la provincia, dall’entroterra alla costa. Nessun ferito comunque.

di Monia Orazi

Albero si abbatte su alcune Sae in contrada Varano a Muccia e colpisce anche una vettura parcheggiata nei pressi dell’area. E’ accaduto questa mattina verso le 5,30 a causa delle fortissime raffiche di vento che hanno spazzato l’entroterra per tutta la notte e la mattinata di oggi, raggiungendo anche punte di 50 chilometri orari. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

A Muccia sono intervenuti i vigili del fuoco di Camerino e personale della sede centrale di Macerata, che hanno provveduto a rimuovere l’albero mettendo in sicurezza la zona. Fin dalle prime ore dell’alba in diversi centri dell’entroterra, Camerino, Matelica, Pioraco e Castelraimondo sono caduti alberi e rami lungo le strade. Decine le chiamate arrivate al centralino dei vigili del fuoco, impegnati in una quindicina di interventi di rimozione di piante e rami, caduti sulle strade. Un altro intervento di rilievo è stato effettuato a Matelica, dove si è leggermente inclinata una delle gru dei cantieri della ricostruzione lungo corso Vittorio Emanuele, in pieno centro cittadino. In questo caso oltre all’intervento dei vigili del fuoco è intervenuta anche l’azienda che aveva installato la gru, ed è stata completata la messa in sicurezza, evitando così possibili incidenti.

Diversi gli interventi anche a Tolentino (articolo qui sotto):



