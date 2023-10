Albero cade in strada, traffico in tilt

Il vento che sferza senza sosta da questa notte sul Maceratese continua a provocare danni: un albero è stato sradicato in via Sandro Pertini ed è finito sulla strada occupando entrambe le carreggiate e paralizzando il traffico. E’ avvenuto nei pressi del centro commerciale “La Rancia”, verso le 15. Un agricoltore residente poco distante è intervenuto con un bobcat per spostare l’arbusto e liberare almeno in parte la strada e permettere agli automobilisti incolonnati di ripartire. Sul posto il Nucleo radiomobile dei carabinieri del Comando di Tolentino e la Polizia locale.

Il Comune di Tolentino aveva precedentemente comunicato che «Il settore Manutenzione dell’ufficio tecnico e gli agenti della Polizia locale sono stati impegnati per tutta la giornata, sin dalle prime ore del mattino, per intervenire su più punti del territorio comunale che sono stati interessati soprattutto da cadute di rami e di piccole piante a seguito delle forti raffiche di vento». «Vento forte con folate tese che hanno spezzato rami che sono caduti sulle carreggiate, specie sulle strade esterne al centro urbano, nelle contrade e che hanno sradicato piccole piante.

Un ramo, nella zona Cappuccini, nel centro storico, è caduta su un’auto in sosta. Gli operai comunali e la Polizia Locale continuano a monitorare la situazione e ad intervenire laddove necessario per la rimozione dei detriti caduti a terra, per consentire la circolazione dei veicoli senza problemi».

(Fra. Mar.)