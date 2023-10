Incidente con la moto, 24enne soccorso con l’eliambulanza e portato all’ospedale di Torrette, ad Ancona. L’incidente è avvenuto intorno alle 19 di questo pomeriggio. Il giovane si trovava in moto sulla provinciale 485 a San Claudio di Corridonia. L’incidente è avvenuto su una rotatoria. Secondo le prime informazioni il 24enne, di Montecassiano, ha fatto tutto da solo ed è uscito di strada (in corso i rilievi dei carabinieri della Compagnia di Macerata, intervenuti sul posto). Soccorso dal 118, il giovane è stato successivamente trasportato all’ospedale di Torrette con l’eliambulanza che nel frattempo era stata chiamata ad intervenire. Ha una ferita alla gamba, non sarebbe in pericolo di vita.