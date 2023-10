Due milioni per le mura della città alta. Nei giorni scorsi è pervenuta al sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica la conferma di un finanziamento da parte del ministero dell’Interno per il risanamento delle mura castellane che si trovano al di sotto dell’ex liceo classico. Il ministero aveva infatti emanato a maggio un bando del Pnrr con priorità la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di strade, ponti, viadotti e messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici con precedenza per gli edifici scolastici.

Il comune aveva presentato una domanda per l’ex liceo classico e mura sottostanti. L’intervento è stato prima ammesso e poi sospeso chiedendo una serie di chiarimenti riguardo alle priorità di intervento. L’ufficio tecnico comunale ha evidenziato che quanto richiesto va a concentrarsi principalmente sul risanamento delle mura castellane che sorreggono l’area dell’ex liceo e nei giorni scorsi è pervenuta a palazzo Sforza la nota con la quale il direttore centrale del dipartimento ha comunicato la definitiva assegnazione a Civitanova del finanziamento di 2 milioni.

«Un altro obiettivo centrato nella ricerca di fondi Pnrr – ha dichiarato l’assessore ai lavori pubblici Ermanno Carassai – Si tratta di un risultato importante per proseguire l’opera di risanamento e valorizzazione della città alta, opera che in questi anni ha visto importanti risultati con un finanziamento di oltre 4 milioni per la scuola Sant’Agostino e altri due contributi (uno di circa 800 mila euro e 5 milioni) per la sede della delegazione, a cui si aggiungono i fondi per palazzo Ciccolini e altri interventi di minore entità. Il risanamento della Città alta, inoltre, potrà a breve contare su un finanziamento per i danni del terremoto che consentirà ai proprietari il recupero del palazzo Ducale che si affaccia sulla piazza centrale». Il primo progetto portato a compimento con i fondi del Pnrr ha riguardato i lavori effettuati sul tetto del cine-teatro Rossini, un progetto di bonifica ambientale, eco- efficienza energetica e generazione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili terminato nei giorni scorsi.