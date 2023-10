Ruba dagli scaffali di un supermercato in centro a Corridonia, un carabiniere libero dal servizio lo vede mentre nasconde la merce in uno zaino: denunciato per tentato furto aggravato un 26enne romeno senza fissa dimora. Il giovane è stato subito bloccato da un sottufficiale della locale stazione e perquisito con l’aiuto di una pattuglia del Nucleo operativo radiomobile di Macerata. Era riuscito a prendere prodotti di diverse tipologie come penne, gel per capelli, confezioni di crema per il viso, per un valore pari a 300 euro circa. La refurtiva recuperata è stata restituita direttamente al gestore dell’attività commerciale, il quale ha poi provveduto a presentare denuncia.

Sempre a Corridonia i carabinieri hanno eseguito un provvedimento della Procura di Macerata, trovato nella sua abitazione e portato in carcere a Fermo un 55enne, condannato ad una pena di 3 anni, 7 mesi e 22 giorni di reclusione per reati contro il patrimonio ed in materia di armi, commessi tra maggio e luglio 2022 a Macerata e provincia.

Infine, sempre a Corridonia, è stato individuato e denunciato dai militari della locale stazione un 20enne, già noto alle forze dell’ordine e originario di Siracusa, ritenuto il responsabile di una truffa dello specchietto avvenuta alcuni giorni fa. Vittima un 64enne del posto che, mentre stava percorrendo con la sua auto via Santa Croce, ha avvertito un urto sulla carrozzeria. E’ stato poco dopo raggiunto da un altro veicolo il cui conducente, asserendo che gli era stato danneggiato lo specchietto, pretendeva il risarcimento diretto del danno, senza l’intervento delle assicurazioni. L’uomo gli ha consegnato il denaro che aveva con se, 20 euro, realizzando solo in seguito che era stato truffato. Le indagini, avviate a seguito della denuncia che il 64enne ha presentato ai carabinieri hanno consentito di risalire al responsabile, denunciato per truffa.