Fiamme in un appartamento, i vicini si accorgono dell’incendio e chiamano aiuto, uno di loro riesce ad entrare e a portare fuori un’anziana che era all’interno. La donna è stata trasportata al pronto soccorso, le sue condizioni non destano preoccupazione. E’ successo poco prima delle 13 nell’abitazione al secondo piano di un condominio in via Rossini a Corridonia. Sono stati i vicini di casa ad allertare i vigili del fuoco che, una volta giunti sul posto, hanno subito domato le fiamme. Nel frattempo uno di loro, sapendo che nell’appartamento vive un’anziana, è riuscito a forzare la porta dell’abitazione e a portarla fuori. Gli operatori dell’emergenza hanno quindi prestato sul posto le prime cure alla donna, rimasta lievemente intossicata, per poi trasportarla con l’ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata e svolgere tutti gli accertamenti del caso. Diversi i danni da fumo riportati dall’abitazione in seguito al rogo, le cause per cui è divampato sono in fase di accertamento.