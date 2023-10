Nella seconda giornata di Leguminaria, la grande festa nazionale che celebra ogni anno i principali patrimoni storici e culturali di Appignano, i legumi e la ceramica, è stato inaugurato un nuovo e affascinante percorso urbano, decorato con oltre 500 piastrelle di ceramica create dai maestri vasai, installate lungo le tre principali scalinate e nella balaustra di borgo XX settembre, vicino alla Fontana di ceramica.

«Con soddisfazione inauguriamo oggi ad Appignano, tra le 45 citta della ceramica d’Italia, un nuovo progetto di “Urban design” realizzato dalla nostra amministrazione grazie ai bandi vinti con il Pnrr – ha dichiarato il sindaco Mariano Calamita – un’opera di pregio creata dai nostri maestri vasai che si aggiunge alle numerose già presenti tra le vie del borgo e rendono Appignano un vero e proprio museo d’arte ceramica diffuso, a cielo aperto».

Il progetto, curato dall’architetto Federica Zoccari, vede l’installazione di piastrelle di ceramica lavorate a basso rilievo, recanti i segni grafici e le prime pitture dell’arte primordiale degli antichi vasai. Decorazioni in ceramica create dagli artigiani e dai maestri vasai di Appignano tra cui: Forme attuali di Laura Scopa, Atelier della terra di Marica Sabbatini, Studio design Taruschio, Le Imperfette di Elena Buran, Associazione app creativa e la Mav – Scuola di ceramica maestri vasai appignanesi, che ne ha curato anche l’intero progetto.

Nelle sale del Palazzo comunale si è tenuta invece la fase conclusiva del concorso internazionale “CeramicAppignano” con un convegno dei principali ceramisti nazionali e l’apertura della mostra di arte contemporanea. Giunto alla sua 9° edizione, “CeramicAppignano” ha visto la partecipazione delle opere di numerosi artisti ceramisti da tutto il mondo sul tema “Ceramiche ExtraTERREstri”. «Il concorso celebra ogni anno la tradizione dell’arte ceramica della nostra città, presente nel territorio fin dall’età romana, nell’ottica dell’ innovazione e dell’arte contemporanea – ha spiegato Federica Arcangeli, assessore alla Cultura – rappresenta l’evoluzione artistica della tradizione all’insegna dell’innovazione nello studio di nuove forme e di nuovi mondi espressivi contemporanei». La ceramista Angelica Tulimiero con l’opera “Gokugoku #2”, che ha come concept la terra viva che si moltiplica come una cellula e che autogenera un nuovo organismo alieno, si è aggiudicata il primo premio decretato dalla giuria presieduta da Elena Agosti, curatrice del concorso, e composta da Marianna Anoardi, Domenico Iaracà, Anna Rita Fasano e Claudio Paolinelli. Il premio under 35 è andato all’opera “Operazione salvezza” di Lorena Ortelles. Menzioni speciali sono state assegnate alle opere giudicate di rilievo di Maria Valerio, Shohreh Haghighi e Cristina Marafioti.

Intanto dopo l’apertura con il concerto dell’ Ensemble di Antonio Amato, voce storica dell’orchestra Notte della Taranta, Leguminaria continua fino a domani nel centro storico del borgo con tanta musica e iniziative da seguire tra un assaggio e l’altro dei prelibati legumi gustati negli antichi “cocci”, le ricercatissime ciotole in ceramica, divenute oggetto di collezionismo, che rimangono in omaggio ai visitatori. «Leguminaria propone ai visitatori un’immersione nella storia, nella cultura ceramica ed enogastronomica di Appignano, un viaggio tra le specialità dei legumi nelle ceramiche della tradizione – ha affermato il vicesindaco Stefano Montecchiarini – sono tante le iniziative proposte anche in questa edizione a partire dai laboratori esperienziali dove i visitatori possono provare l’ebbrezza di creare delle vere e proprie opere di argilla, al tornio, fino al Terra Park” un nuovo parco ludico con giochi in argilla per bambini e per adulti ispirato al luna park». Tanti divertenti giochi con pesci, carte da tarocchi, tiro a segno ed anelli realizzati in ceramica che insieme ai workshop da provare al telaio nel Museo “La stanza del telaio”, alle visite aperte al pubblico al MarC – Museo dell’arte ceramica di Appignano e all’esposizione della mostra mercato, allietano le giornate di festa di grandi e piccini.