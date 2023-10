di Gabriele Censi

E’ «l’evento di apertura dell’autunno in provincia» secondo il presidente Sandro Parcaroli, che ha presenziato alla conferenza di presentazione proprio nella sede di corso Repubblica a Macerata, con il sindaco di Appignano Mariano Calamita e gli altri protagonisti di Leguminaria. Per Appignano è l’evento dell’anno che mobilita l’intero paese intorno appunto ai prodotti tipici gastronomici ma anche all’artigianato. Ceramiche e legumi si confermano il connubio vincente di una manifestazione che ha raggiunto la ventunesima edizione. Ma non mancano le novità, le ricorda Calamita: «La principale è che introduciamo quest’anno una importante collaborazione con l’Istituto Alberghiero di Cingoli, e quindi il coinvolgimento dei ragazzi nella cucina, nella sala e nell’accoglienza, supportati e guidati dal corpo docente. Infatti giovedì 12 ottobre, ci sarà un’anteprima con una una serata di cucina preparata appunto da questi ragazzi e dedicata agli sponsor fondamentali per mettere in campo questo evento insieme alla Pro loco e all’amministrazione comunale. Insieme facciamo promozione del territori perché necessariamente tutte le manifestazioni devono avere una sostenibilità economica».

Tre giorni di grande festa dunque, con un’immersione nella storia, nella cultura ceramica ed enogastronomica di Appignano, dove la tradizione centenaria dei legumi si potrà gustare negli antichi “cocci” realizzati dai vasai del borgo, ciotole in ceramica che rimarranno in omaggio ai visitatori delle numerose cantine presenti nel centro storico. «Promozione del territorio, salvaguardia delle tradizioni e attenzione ai giovani» ripetono insieme sindaco e presidente della Provincia. Per la parte riservata alla ceramica tra i tanti eventi spicca, nelle giornate dell’ 14 e 15 ottobre nel Palazzo comunale, la nona edizione del “Convivium” concorso di ceramica internazionale, con artisti che vengono da varie parte del mondo, e curato da Elena Agosti direttrice del Museo di Villa Lattes in provincia di Treviso che per l’edizione 2023 ha per tema “Ceramiche ExtraTERREstri”. «Convivium Ceramica Appignano è il concorso internazionale che ogni anno celebra la tradizione dell’arte ceramica della nostra città, facente parte dell’Aicc (Associazione Italiana Città della Ceramica) – ha spiegato il vice sindaco Stefano Montecchiarini – Presente nel nostro territorio fin dall’età romana, la secolare sapienza dell’artigianato si è saputa rinnovare nello studio di nuovi mondi espressivi della creazione artistica ceramica. Il tema di questa edizione, ci trasporta in un viaggio spaziale nell’immaginario ceramico artistico ispirato dalla fantascienza».

La presentazione e l’apertura della mostra del Convivum Ceramica Appignano si terrà sabato 14 ottobre alle 10,30 in Comune a cui seguirà l’inaugurazione delle nuove scalinate di Borgo XX settembre, adornate con le ceramiche dei maestri vasai di Appignano. Tra le tante ed interessanti le iniziative dedicate alla ceramica anche le spettacolari performance al tornio del maestro vasaio Augusto Girolamini da Deruta, campione mondiale dei maestri tornianti. La Mav Scuola di ceramica maestri vasai appignanesi propone il “Terra Park” un nuovo parco ludico con giochi in argilla per bambini e per adulti ispirato al luna park. Nelle numerose botteghe dei vasai ceramisti i visitatori potranno provare l’ebrezza di creare delle vere e proprie opere di argilla, al tornio, con le proprie mani. Laboratori esperienziali per bambini e adulti da provare anche al telaio presso il “Museo stanza del telaio”. Aperto al pubblico, ogni giorno, con ingresso libero il Museo dell’Arte Ceramica di Appignano.

Nel calendario degli spettacoli da non perdere, nella giornata dell’apertura venerdì 13 sera l’esibizione dell’Ensemble di Antonio Amato, voce storica dell’Orchestra Notte della Taranta. «Molti saranno gli artisti che si esibiranno durante le tre giornate nelle varie location del borgo dal pomeriggio fino alla sera, – ha ricordato la Presidente della Pro Loco di Appignano Mariella Carnevali – grazie anche alla preziosa opera dei volontari, e approfitto per ringraziarli tutti». Presente anche la dirigente sell’Istituto Alberghiero di Cingoli Antonella Canova: La scuola è un’agenzia formativa, tra i nostri obiettivi e nei nostri programmi ci sono salvaguardia della tradizione, valorizzazione dei prodotti tipici e cultura dell’alimentazione quindi siamo lieti di collaborare con Leguminaria una grande realtà della regione che può offrire ai nostri studenti un importante momento crescita e di formazione».

Leguminaria fa anche parte del Grand Tour delle Marche ed è suggerita dal portale turistico del Ministero della Cultura. È possibile consultare l’intero programma di Leguminaria sul sito www.leguminaria.it e nei social.