E’ stata celebrata oggi a Macerata la 73esima Giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro, istituzionalizzata nel 1998 su richiesta dell’Anmil (Associazione fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro).

Dopo l’incontro nella sede dell’associazione in via Prezzolini, autorità e partecipanti si sono recati al monumento dedicato alle vittime di incidenti sul lavoro, nella stessa via, per la deposizione di due corone d’alloro alla presenza del sindaco e presidente della Provincia Sandro Parcaroli. Successivamente, alla sala della chiesa del Buon Pastore, si è tenuta la cerimonia con consegna dei brevetti e distintivi d’onore ai grandi invalidi da parte della direzione Inail, terminata poi con la consegna di pergamene dell’Anmil consegnate ai familiari di due giovani vittime sul lavoro, Roberto Virgili e Francesco Del Bianco, nonché ai familiari del precedente collaboratore fiduciario Anmil di Cessapalombo, Americo Vita. All’incontro hanno partecipato anche il viceprefetto di Macerata Carlo Ferraccioni, la consigliera regionale Anna Menghi, il presidente del consiglio comunale di San Severino Marche Sandro Granada e i sindaci di Monte San Giusto e Montefano Andrea Gentili e Angela Barbieri.

L’occasione è servita per confrontarsi su alcuni dati emersi paragonando quelli relativi al periodo gennaio-agosto 2022 con quelli di gennaio-agosto 2023.

Nelle Marche 13.018 infortuni denunciati nel 2022 e 11.094 nel 2023 (-14,8%), con Macerata che si attesta in scia a questi dati: 2.805 infortuni nel 2022, 2.316 nel 2023 (-17,4%). Calano, ma molto meno, gli incidenti mortali: in Italia erano stati 677 tra gennaio e agosto 2022, sono stati 657 nello stesso periodo di quest’anno. Nelle Marche sono state 20 le persone che hanno perso la vita a fronte dei 17 del 2023, nel Maceratese tre nel 2022, due nel 2023. Trend inverso per quanto riguarda le malattie professionali denunciate, con un deciso aumento in Italia: erano state 39.367 l’anno passato, sono salite a 48.514 (+23,2%) quest’anno. Nel Maceratese erano state 1.341 le malattie professionali denunciate nei primi otto mesi del 2022, sono state 1.365 quest’anno, con un incremento dell’1,8%.

«Nonostante la recrudescenza degli infortuni che pesa sul Paese – dice il presidente di Anmil Macerata Sergio Fattorillo –, è un fatto che oggi la sicurezza nei luoghi di lavoro non riceva la giusta considerazione, mentre dovrebbe essere per ciascuno di noi un valore imprescindibile ed una priorità e questa giornata è l’occasione per sensibilizzare un’azione comune e un patto trasversale a tutte le forze politiche».

(Ma. Pa.)