Non ce l’ha fatta, Andrea Micucci è morto dopo alcuni giorni di ricovero. La famiglia ha dato il consenso alla donazione degli organi. Il 54enne di Civitanova era rimasto coinvolto mercoledì in un gravissimo incidente sul lavoro. Micucci era in un appartamento di via Ugo Bassi a Civitanova e stava montando una zanzariera.

Durante il montaggio si è sporto da una finestra che si affaccia su una tettoia e ha appoggiato il piede sulla copertura, ma quest’ultima ha ceduto. E’ precipitato nel vuoto da un’altezza di cinque metri, finendo all’interno di un capannone. Le sue condizioni erano apparse fin da subito gravissime, a causa di un serio trauma cranico. I soccorritori erano riusciti a rianimarlo e trasferirlo in eliambulanza all’ospedale Torrette di Ancona. Sul posto erano arrivati anche i carabinieri e il Servizio prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro dell’Ast per chiarire la dinamica dell’incidente.

Dopo alcuni giorni di ricovero, il cuore del 54enne ha però cessato di battere. Come ultimo gesto d’amore, i familiari hanno acconsentito all’espianto degli organi. Micucci era molto conosciuto in città, anche per via della sua passione: la bicicletta. Era stato tra i fondatori Pedale Civitanovese. Lascia la compagna Laura e due figli, oltre ai genitori Fabio ed Elsa e a due fratelli. La camera ardente è stata allestita oggi e domani a Torrette, martedì nella Sala del commiato San Marone, in via De Amicis a Civitanova. Il funerale mercoledì alle 9,30 nella chiesa di Maria Ausiliatrice.