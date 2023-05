SAN GINESIO - Fabrizio Seri, 54 anni, aveva avuto un incidente mentre montava un pergolato a Sant'Angelo in Pontano

Caduto da una scala mentre era al lavoro, muore dopo una settimana. Fabrizio Seri, 54 anni, di San Ginesio, si è spento il 28 aprile (la notizia si è appresa oggi) a distanza di 7 giorni dall’incidente sul lavoro che aveva avuto alle 10,15 del 21 aprile mentre era al lavoro in una casa a Sant’Angelo in Pontano per montare un pergolato.

L’uomo era caduto da circa due metri di altezza. Nella caduta aveva riportato un grave trauma alla testa.

Inizialmente Seri era stato portato all’ospedale di Macerata. Le condizioni dell’uomo erano gravissime ed era stato trasferito all’ospedale di Torrette con l’eliambulanza. Dopo una settimana esatta trascorsa nel reparto di Rianimazione, il suo cuore ha smesso di battere.

Seri, che viveva a Passo San Ginesio, lascia la moglie, due figli, e le due sorelle. Il funerale non è stato ancora fissato. Sul posto per gli accertamenti dell’incidente era intervenuto Spsal dell’Ast. Le indagini sono in corso ma la morte del 54enne modifica il quadro.



(redazione CM)