Sarà rimosso entro oggi, in anticipo di una settimana sui tempi previsti, il cantiere Anas per il risanamento della pavimentazione in corrispondenza dello svincolo di Civitanova Ovest (quello che collega con il casello dell’A14) della superstrada. Un deciso sollievo per gli automobilisti, che nell’ultimo mese abbondante, con la ripresa dei lavori dopo lo stop agostano, hanno dovuto armarsi di grandi dosi di pazienza per transitare lungo la supertrada in direzione Foligno.

Guai però a stappare lo champagne, perché, fa sapere l’Anas, a partire da lunedì gli interventi proseguiranno sempre sulla carreggiata in direzione Foligno ma nel tratto successivo. Per consentire lo svolgimento dei lavori il transito sarà regolato a doppio senso di marcia in carreggiata opposta, mentre sarà temporaneamente chiuso lo svincolo della zona industriale A in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Foligno. Il completamento del cantiere è previsto entro il 31 ottobre.