La Giunta comunale di Recanati ha approvato il nuovo progetto di ristrutturazione dell’immobile annesso all’ex “Casa colonica ex Grufi” di proprietà comunale e dato in concessione all’associazione di promozione sociale Centro Fonti San Lorenzo per la nuova sede e l’esercizio delle attività sociali. Il progetto, a firma dell’architetto Luca Mariani, prevede la demolizione e la ricostruzione dell’immobile con ampliamento degli spazi, finanziato del Centro Fonti San Lorenzo con il credito d’impresa Super bonus 110 % e finalizzato all’avvio e all’implementazione dell’ attività progettuale denominata Fonti Ask – Art & Social Kitchen, a scopo ricreativo e sociale.

«Abbiamo accelerato tutte le pratiche burocratiche e amministrative per accedere al credito d’imposta del 110 % per la ristrutturazione dell’immobile – ha dichiarato il sindaco Antonio Bravi – Il centro di aggregazione giovanile è una realtà essenziale non solo per il quartiere ma per tutta la città. Ringraziamo l’associazione Fonti San Lorenzo per il bel progetto presentato che per poter usufruire degli incentivi statali dovrà in gran parte essere realizzato entro fine anno, e per le numerose iniziative di carattere culturale, sociale e ricreativo che da anni organizza per i nostri giovani».

Un immobile che verrà valorizzato grazie all’ampliamento degli spazi, ai sensi della legge regionale del Piano Casa, con la costruzione di un nuovo sedime con forma diversa e superficie maggiore rispetto a quello del magazzino esistente, già oggetto di comodato d’uso, e contempla anche la sistemazione dell’area circostante sempre di proprietà comunale. Nella delibera comunale l’Amministrazione ha pertanto esteso il comodato d’uso in concessione all’ associazione Centro Fonti San Lorenzo anche nella nuova porzione d’immobile che si verrà a costruire.