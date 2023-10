Ruba il portafoglio ad un anziano: identificato e denunciato. I carabinieri di Civitanova hanno chiuso il cerchio sullo scippo avvenuto venerdì in pieno centro: nei guai un marocchino, clandestino. Fondamentali le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

Venerdì mattina l’anziano è stato avvicinato davanti alla farmacia Angelini in piazza XX Settembre dal ragazzo, che gli ha chiesto qualche moneta. A quel punto ha tirato fuori il portafogli per cercare qualche euro da donare al giovane, ma questo con uno scatto gli ha strappato il portamonete dalle mani ed è scappato. A lanciare l’allarme sono stati alcuni passanti. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri, ma non c’era traccia né della vittima né del ragazzo. Le telecamere presenti in zona hanno però permesso di ricostruire tutta la dinamica. I militari si sono così messi sulle tracce del giovane e ieri pomeriggio l’hanno trovato. Il ragazzo ha provato a scappare, ma è stato subito bloccato e portato in caserma. A quel punto è stato denunciato per furto con strappo. Non avendo neanche il permesso di soggiorno è stato segnalato anche per gli opportuni provvedimenti.