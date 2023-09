Furto con destrezza ai danni di un anziano in piazza XX Settembre a Civitanova. E’ successo questa mattina attorno alle 10,30 di fronte alla farmacia Angelini, in pieno centro.

L’uomo è stato avvicinato da un ragazzo che gli avrebbe chiesto qualche moneta. A quel punto ha tirato fuori il portafogli per cercare qualche euro da donare al suo interlocutore, quando questi con uno scatto gli ha strappato il portamonete dalle mani dandosi alla fuga. Sul posto è arrivata una pattuglia dei carabinieri. Maggiori ragguagli per risalire all’identità del rapinatore potranno essere forniti dalle telecamere di videosorveglianza della zona, sia pubbliche che private, che avrebbero ripreso proprio la scena del furto e la fuga dell’autore. Dopo lo scippo l’anziano si è allontanato e per ora non ha sporto denuncia. Le indagini sono in corso.

(l.b.)