Un altro importante passo verso il potenziamento delle iniziative culturali e il benessere della sua comunità. Il Comune di Recanati ha approvato con votazione unanime in Consiglio Comunale la Consulta cultura e benessere. Il regolamento è stato ufficialmente approvato durante l’ultima seduta dell’assise. Questo importante passo avvicina ulteriormente le Associazioni e gli Enti recanatesi che si occupano di cultura e benessere alla creazione di progetti condivisi.

Il Regolamento approvato stabilisce le linee guida e i principi fondamentali per il funzionamento della Consulta. Questo nuovo organismo avrà il compito di promuovere la cultura, l’arte e il benessere all’interno della città, facilitando la collaborazione tra le organizzazioni culturali locali, le istituzioni e i residenti. Sarà responsabile di raccogliere idee, sviluppare progetti culturali, promuovere eventi artistici e contribuire a creare un calendario culturale vivace e coinvolgente per la città.

«L’approvazione del regolamento della Consulta rappresenta un passo fondamentale per il nostro impegno verso una città dove la cultura e il benessere è una priorità. – ha dichiarato il sindaco Antonio Bravi – Questa iniziativa è il risultato di una collaborazione significativa tra l’Amministrazione e le associazioni e gli enti culturali della nostra comunità. Attendiamo i risultati positivi che siamo sicuri questa nuova istituzione porterà alla nostra città».

La Consulta Cultura e Benessere sarà composta da membri provenienti da una vasta gamma di settori, garantendo così una prospettiva inclusiva nella promozione della cultura e del benessere per tutti i cittadini di Recanati.

Soddisfatta l’assessora alle Culture Rita Soccio che ha seguito i lavori di raccordo e stesura del regolamento: «L’istituzione della Consulta della Cultura e del Benessere rappresenta un traguardo significativo per la nostra città, sottolineando il valore della rete, per la cui costruzione e a volte ricostruzione, abbiamo lavorato duramente in questi anni in collaborazione con le associazioni del territorio. L’obiettivo principale della Consulta è facilitare il dialogo tra le varie associazioni, promuovendo una maggiore condivisione dei progetti e aprendo le porte a una nuova fase di collaborazione. Come è stato affermato in numerose occasioni, Recanati è “città della cultura”, grazie anche al contributo prezioso di numerose associazioni, appassionati ed Enti che generosamente dedicano il loro tempo e le loro competenze per il bene della nostra comunità. Desidero esprimere la mia gratitudine all’Ufficio Cultura e alla Dirigente Pallotta per il loro impegno, così come a tutto il Consiglio Comunale per l’unanime approvazione di questa iniziativa».

Le iscrizioni per partecipare alla Consulta saranno aperte nei primi giorni con uno specifico avviso pubblico e le Associazioni avranno tempo per fare richiesta di adesione così da poter partecipare alla prima convocazione. Sarà comunque possibile aderire alla Consulta in qualsiasi momento.