di Andrea Cesca

La Juventus Next Gen interrompe la serie positiva in trasferta della Recanatese. Al “Giuseppe Moccagatta” dove nella passata stagione era arrivata la prima vittoria in campionato contro l’Alessandria, la squadra allenata da Giovanni Pagliari perde la prima partita del 2023. Finisce 2 a 0 per i bianconeri che passano in vantaggio dopo soli 4’ con Cerri e trovano la rete del raddoppio nel secondo con Guerra; i bianconeri hanno colpito una traversa con Salifou. La Recanatese ha disputato un buon primo tempo, il rientrante Sbaffo e Peretti hanno sfiorato la rete del momentaneo pareggio, nella ripresa i leopardiani sono apparsi meno brillanti. Un paio di decisioni arbitrali hanno penalizzato i marchigiani, in particolare la mancata espulsione del già ammonito Perotti nel primo tempo dopo un fallo su Longobardi. La Juve alla seconda vittoria consecutiva torna al successo in casa che mancava dal 6 marzo scorso.

Allo stadio “Giuseppe Moccagatta” di Alessandria si recupera la seconda giornata di campionato di Serie C girone B. Per la Recanatese di tratta della terza trasferta consecutiva in campionato, la prima di sempre sul campo della Juventus contro la Next Gen, la seconda squadra della Vecchia Signora. Una sfida di prestigio per il sodalizio giallorosso, è un vero peccato che Giovanni Pagliari non possa disporre della migliore formazione.

La lista degli indisponibili si è allungata dopo la partita di Pontedera, oltre a Re che dovrà stare lontano dai campi per diversi mesi contro i bianconeri danno forfait Melchiorri (leggera distorsione alla caviglia), Gomez (piccola frattura al malleolo tibiale, tre settimane di stop) e Raparo. Torna titolare Sbaffo, recupera anche Manè. La Juventus Next Gen ha ottenuto i primi tre punti della stagione sabato scorso al Del Conero contro l’Ancona (leggi l’articolo), l’allenatore Massimo Brambilla può disporre di giocatori che sono in orbita prima squadra; tra i padroni di casa torna Hasa, non c’è invece Poli a causa di un piccolo problema fisico.

Pagliari cambia sei giocatori nell’undici titolare rispetto alla trasferta di Pontedera, una ventina i tifosi leopardiani sugli spalti arrivati dalle Marche. La partenza è da dimenticare per la Recanatese, i giallorossi dopo 4’ sono già sotto: Yildiz e Guerra duettano al limite dell’area, la palla filtrante per Cerri mette il numero 9 dei bianconeri solo davanti a Meli per il più facile dei gol, 1 a 0; la Recanatese reclama invano la posizione di fuorigioco dell’attaccante. Tre minuti dopo Cerri è ancora pericoloso, poi viene fuori la Recanatese. Carpani al volo tenta l’eurogol, Manè con il destro costringe Daffara in angolo, al 12’ l’estremo difensore della Juventus effettua una grande parata sul colpo di testa di Sbaffo negando la rete del pareggio. Ancora Daffara chiude in angolo su Ferretti, la Recanatese calcia cinque volte dalla bandierina del corner chiudendo i padroni di casa nella propria area. Il già ammonito Perotti viene graziato dall’arbitro al 25’ per un fallo su Longobardi, a cavallo della mezzora di gioco si rivede la Juve con un sinistro di Guerra poi con una colossale occasione non sfruttata da Cerri su assist di Guerra.

La Juventus ha grandi talenti in avanti, su tutti il turco Yildiz, ma concede qualcosa in difesa dove non appare impenetrabile. Prima del riposo la Recanatese va ancora vicinissima al pareggio con un colpo di testa di Peretti che lambisce il palo, si dispera Sbaffo.

Pagliari lascia negli spogliatoi l’ex Lipari durante il riposo ed anche Ferrante, entrano Giampaolo e Veltri. Brambilla toglie Perotti in difficoltà su Lungobardi e a rischio espulsione. Dubbio contatto in area fra Savona e Giampaolo, la Recanatese reclama invano il calcio di rigore poi la Juve va vicina al raddoppio al 52’ con un destro di Salifou respinto dalla traversa, poi Yildiz scalda i guanti a Meli. Il portiere della Recanatese capitola per la seconda volta al 63’ Guerra autore dell’assist dell’ 1 a 0 calcia da posizione defilata ma centra il bersaglio, 2 a 0, partita virtualmente chiusa. Mancini al 72’ chiama ancora alla parata Meli, nei minuti di recupero la Recanatese prova ad accorciare le distanze con Veltri, poi è Sbaffo a costringere alla deviazione in angolo Daffara.

La Recanatese resta con quattro punti in classifica. Domenica (ore 20.45) allo stadio Nicola Tubaldi arriva la Spal, una delle pretendenti più accreditate per il salto di categoria.

JUVENTUS NEXT GEN (3-4-1-2): Daffara 6,5; Savona 6, Huijsen 6, Muharemovic 6; Perotti 5,5 (1’ st Mulazzi 6), Salifou 6,5, Damiani 6 (37’ st Comenencia ng), Turicchia 6; Yildiz 7 (37’ st Mbangula ng); Guerra 7 (19’ st Hasa ng), Cerri 7 (19’ st Mancini ng). A disp. Scaglia, Maressa, Nonge Boende, Citi, Valdesi, Doratiotto, Stivanello. All. Brambilla.

RECANATESE (3-5-2): Meli 6,5; Ricci 6, Ferrante 5,5 (1’ st Veltri 5,5), Peretti 6; Mane 6 (30’ st Senigagliesi ng), Ferretti 6 (19’ st Prisco ng), Morrone 6, Carpani 6, Longobardi 6 (19’ st Marinacci ng); Sbaffo 6,5, Lipari 5 (1’ st Giampaolo 5,5). A disp.: Tiberi, Mascolo, Quacquarelli, Egharevba, Canonici. All. Pagliari

TERNA ARBITRALE: Andrea Zoppi di Firenze (assistenti

Reti: pt. 4’ Cerri (J); st. 18’ Guerra (J)

Note: calci d’angolo 7 a 7. Ammoniti Longobardi, Sbaffo, Perotti, Peretti, Ricci, Veltri, Marinacci, Comenencia. Recupero: 7’ (1’+5’)