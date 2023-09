Anziana cade in casa, vigile urbano entra dal terrazzo con una scala per soccorrerla. E’ successo stamattina a San Severino, in un’abitazione di via Aleandri, nel rione Di Contro. La donna era a terra e gridava aiuto.

La sua voce è stata sentita da un operatore ecologico del servizio porta a porta che si trovava a passare e che ha immediatamente fatto scattare l’allarme. Un agente della Polizia locale, in zona per un servizio di vigilanza nei pressi delle scuole, è prontamente intervenuto e, con l’aiuto di una scala, è riuscito a raggiungere il terrazzo dell’abitazione dell’anziana che è stata trovata riversa a terra all’interno dopo una caduta accidentale.

Prima dell’arrivo dei vigili del fuoco e del personale medico di un’ambulanza, l’agente ha prestato una prima assistenza poi ha aperto la porta di casa della donna che successivamente è stata trasferita all’ospedale di Camerino per accertamenti. A complimentarsi per il soccorso prestato con l’agente intervenuto il comandante della Polizia locale, il sostituto commissario Adriano Bizzarri, e l’assessore comunale alla Polizia locale e alla Sicurezza, Jacopo Orlandani.