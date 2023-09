Il teatro Persiani di Recanati torna ad aprire le sue porte a una nuova stagione di spettacolo dal vivo, promossa dal Comune di Recanati con l’Amat e realizzata con il contributo della Regione Marche e del Mic.

“I ragazzi irresistibili” di Neil Simon, uno dei maggiori scrittori americani degli ultimi cinquant’anni, con due mostri sacri del teatro italiano, Umberto Orsini e Franco Branciaroli, diretti da Massimo Popolizio, tra i maggiori registi della scena italiana, inaugura il cartellone il 5 dicembre con un omaggio al mondo degli attori, alle loro piccole e deliziose manie e tragiche miserie.

La musica, le canzoni, le parodie memorabili dell’indimenticabile Quartetto Cetra sono riproposti il 21 dicembre in “Cetra… una volta” di Toni Fornari, con Stefano Fresi, Toni Fornari, Emanuela Fresi, diretti da Augusto Fornari, un concentrato esplosivo di bravura, simpatia, bel canto.

Il 16 gennaio il nuovo anno a teatro si apre con “Il figlio”, un testo di Florian Zeller lucido, intelligente e carico di emozioni, un bel pezzo di teatro contemporaneo di parola affidato alla maestria interpretativa di Cesare Bocci e Galatea Ranzi con Giulio Pranno e Marta Gastini per la regia di Piero Maccarinelli.

Con umorismo ed empatia, la coreografa Silvia Gribaudi eleva le concezioni di imperfezione umana a forma d’arte il 31 gennaio con “Graces”, progetto di performance ispirato alla scultura e al concetto di bellezza e natura che Antonio Canova realizzò tra il 1812 e il 1817.

Drusilla Foer, amatissima attrice, cantante e autrice, è attesa al Persiani il 21 febbraio con il suo nuovo spettacolo, “Venere Nemica”. L’iconica signora dallo stile unico porta in scena un testo ispirato alla favola di Apuleio “Amore e Psiche”, riletta in modo divertente, commovente, a tratti tragico, che tocca temi antichi, come la competizione suocera/nuora, che si rivelano di un’attualità disarmante, resa ancora più evidente dal trasparire della personalità spiccata dell’interprete.

Il Persiani conferma la sua vocazione di luogo di creazione artistica ospitando la residenza di riallestimento di “La dodicesima notte (o quello che volete)” diretta dal giovane fiorentino Giovanni Ortoleva, menzione speciale nel concorso “Registi under 30” della Biennale di Venezia 2018, che precede il debutto del 3 marzo. Considerata da molti critici la migliore commedia di Shakespeare, “La dodicesima notte” è un testo sorprendente, amaro ma lieve, profondamente malinconico e irresistibilmente divertente messo in scena dagli abilissimi Giuseppe Aceto, Alessandro Bandini, Michelangelo Dalisi, Giovanni Drago, Anna Manella, Alberto Marcello, Francesca Osso, Edoardo Sorgente, Aurora Spreafico.

Conclude la stagione il 5 aprile “Una giornata qualunque” con Gaia De Laurentiis e Stefano Artissunch che firma anche la regia. La commedia, divertente e vivace, offre un ritratto delle nevrosi femminili e condensa al meglio la comicità di Dario Fo e Franca Rame autori del testo arricchito dalle musiche vivaci della Banda Osiris.

«È con soddisfazione che presentiamo la stagione teatrale 2023-2024, dopo il successo straordinario della scorsa, con spettacoli che hanno registrato il tutto esaurito a dimostrazione di quanto il teatro sia al centro della vita culturale della nostra comunità – ha dichiarato il sindaco Antonio Bravi presentando il cartellone – la programmazione di quest’anno è stata curata con l’obiettivo di accontentare i gusti e gli interessi della maggior parte dei nostri concittadini. Dalle rappresentazioni classiche alle produzioni contemporanee, abbiamo cercato di creare un programma che sia inclusivo e coinvolgente. Il teatro è per eccellenza da sempre nella nostra città un luogo di condivisione, di divertimento e di riflessione per tutti i nostri concittadini».

Si rinnova poi l’atteso appuntamento con “La domenica al Persiani”, stagione dedicata alle famiglie con quattro appuntamenti. Si inizia sabato 9 dicembre con “Ci vuole un fiore. Le canzoni di Gianni Rodari” di CircoRibolle e si prosegue il 18 febbraio con “Cappuccetto rosso” di ErsiliaDanza, il 10 marzo con “Robin Hood” di Armamaxa Teatro / Teatro Giovani Teatro Pirata e il 7 aprile con “Storia d’amore e alberi” di Inti.

«Anche quest’anno la nostra stagione teatrale, dopo le serate da tutto esaurito dello scorso anno, si presenta con spettacoli che possono attrarre un pubblico variegato – ha affermato l’assessora alle culture Rita Soccio – il teatro è magia ed è per questo che abbiamo dedicato particolare attenzione a una stagione rivolta ai più piccoli, con spettacoli appositamente pensati per loro, invitando le famiglie a condividere questa esperienza speciale. Il teatro è un luogo di apprendimento, immaginazione e crescita e crediamo che debba far parte della vita di ogni bambina e bambino. Insieme, possiamo creare momenti straordinari e stimolare la creatività nei nostri piccoli cittadini e cittadine».

Nuovi abbonamenti dal 21 novembre presso ex sede Agenzia delle Entrate (piano terra, Piazza Giacomo Leopardi – 31339 1046293). Biglietteria del teatro Persiani aperta dal 5 dicembre (tel.: 071 7579445) oppure si può contattare l’Amat allo 071 2072439.