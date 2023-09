Un “caffè sospeso” a favore delle persone con demenza nei bar che aderiscono all’iniziativa promossa da Afam alzheimer uniti Marche.

Dal 21 settembre al 21 ottobre, i cittadini sono invitati a lasciare un “caffè sospeso” nei bar che hanno aderito. Sarà compito dell’associazione condividere questi caffè con le persone affette dalla malattia di Alzheimer, i loro familiari e gli operatori, creando un momento di condivisione e solidarietà che aiuterà a rompere l’isolamento e a recuperare un prezioso momento di normalità nella vita di chi lotta contro questa malattia.

Il caffè è un simbolo, un modo per partecipare perché poi in realtà si consumeranno quasi esclusivamente orzo o decaffeinati .

A Macerata hanno aderito il bar Romcaffe’ via Gramsci; Di Gusto in piazza Battisti; Forneria Garibaldi in piazza Annessione; il Laboratorio dei Sapori in viale Indipendenza; Nino Cfaè in via Roma; Magacacao in piazza della Libertà; Delizie in via Roma e la pasticceria Piazza Mazzini. Ad Appignano Annare’ Cafè in piazza Umberto. A Treia il bar Roma in corso Garibaldi e il Baretto in via Altobelli. A Mogliano il bar Mora in contrada Macina; il Baretto in via Cairoli; il forno di Marcattili Alfredo e Luciano in via Roma; Lu Varà concept bar e Zanzi bar, entrambi in viale XX settembre .