In occasione della 30° Giornata mondiale dell’Alzheimer, Macerata si prepara a ospitare una serie di eventi significativi che mirano a sensibilizzare e prevenire la malattia, nonché a supportare coloro che sono coinvolti nella lotta contro questa patologia. La giornata è organizzata congiuntamente dal Comune di Macerata, dall’Ambito territoriale sociale 15, dall’Ircr Macerata e da Afam Uniti Marche Odv e vuol rappresentare un momento di incontro e confronto fra istituzioni, associazioni ed esperti di Alzheimer e cittadinanza.

La giornata prenderà il via giovedì mattina alle 10 all’auditorium della biblioteca Mozzi Borgetti con un convegno dedicato al tema. Apertura affidata ai saluti istituzionali del vicesindaco e assessore alle Politiche sociali Francesca D’Alessandro, del presidente Ircr Amedeo Gravina e della presidente Afam Manuela Berardinelli. A seguire, interverranno Marino De Rosa, specialista in Neurologia e Fisioterapia Riabilitativa; Marina Lombardello, responsabile clinica hospice Macerata; Giorgio Mancini, ex direttore unità operativa Geriatria dell’ospedale di Macerata; Giorgio Gioiella di Mmg Macerata e Barbara Marucci di Anmic Macerata. A seguire, sarà presentato il progetto “Caffè Alzheimer”, con il contributo di Paolo Rapanelli (Mmg e consigliere d’amministrazione Ircr Macerata) e di Giuli Lattanzi (responsabile dello sportello InformAlzheimer Ircr Macerata).

Dalle 14 alle 16, sempre all’auditorium, si terrà una sessione di formazione di categoria all’interno del progetto “Macerata città amica della persona con demenza”. Questa preziosa opportunità di apprendimento sarà guidata da Rabih Chattat, ordinario di psicologia presso l’Università di Bologna. Dalle 15 alle 18 le psicologhe Ircc Macerata saranno disponibili per eseguire check-up su memoria e disturbi cognitivi, fornendo consulenze alla sala polivalente Ircr Macerata, in piazza Mazzini 34. Inoltre, in via dei Velini 19, lo spazio Circolamente Afam aprirà le sue porte dalle 16 alle 19 per permettere a tutti di conoscere l’associazione e i servizi che offre alla cittadinanza.

In aggiunta a queste iniziative, Afam Alzheimer Uniti Marche odv sta promuovendo l’iniziativa “Un caffè sospeso” in collaborazione con i bar che aderiranno. Dal 21 settembre al 21 ottobre, i cittadini saranno invitati a lasciare un “caffè sospeso” nei bar che parteciperanno a questa importante iniziativa. Sarà compito dell’associazione condividere questi caffè con le persone affette dalla malattia di Alzheimer, i loro familiari e gli operatori, creando un momento di condivisione e solidarietà che aiuterà a rompere l’isolamento e a recuperare un prezioso momento di normalità nella vita di chi lotta contro questa malattia.