Recanati abbraccia lo sport

Al via la II edizione della Festa dello sport a Recanati che si svolgerà domenica 24 settembre dalle 15 nel centro storico della città dell’Infinito, in Piazza Giacomo Leopardi e lungo Corso Persiani. Dopo il grande successo dello scorso anno fervono i preparativi per la grande festa che vedrà la presenza di oltre trenta associazioni sportive recantesi che con l’ausilio di istruttori qualificati faranno provare al pubblico presente, gratuitamente e in totale sicurezza all’aria aperta, una grande varietà di discipline sportive, dalle più note alle meno conosciute.

«Dopo aver restituito alla città impianti sportivi di primo ordine completamente rinnovati ed ampliati negli spazi, vogliamo far conoscere e valorizzare le numerose associazioni sportive attive nel territorio che tanto si adoperano nella nostra comunità – ha dichiarato il sindaco Antonio Bravi – Sarà una grande festa per promuovere l’attività motoria e diffondere la cultura sportiva nella nostra città, un’occasione per praticare e sperimentare le varie attività sportive, per trascorrere insieme una giornata di sport e di condivisione di sano divertimento». Attraverso esibizioni e dimostrazioni pratiche, sarà possibile mettersi alla prova, sperimentare i vari sport e ricevere informazioni sui corsi nei numerosi stand delle Associazioni presenti nelle vie del centro storico.

Tantissime sono le discipline sportive che si potranno provare tra cui: pallavolo, basket, ginnastica ritmica e artistica, danza (dall’hip pop alla break dance), arti marziali, calcio e calcio a cinque, pallamano, rugby, tennis, atletica, scherma, bike, mountain bike ed e -bike. Presenti anche le scuole con lo stand dell’Istituto professionale con indirizzo sportivo di Recanati e le seguitissime discipline sportive del bridge e degli scacchi. «Lo sport oltre a garantire la salute e il benessere dei nostri ragazzi e ragazze promuove la socializzazione e il divertimento abituando al rispetto delle regole e al gusto della collaborazione – ha affermato il consigliere comunale con delega allo Sport Sergio Bartoli –. L’attività sportiva rappresenta una straordinaria occasione per raggiungere obiettivi prefissati sia individuali che di squadra e permette di sperimentare situazioni di successo ma anche di fronteggiare le difficoltà a cui l’insuccesso espone, una competenza necessaria per affrontare con equilibrio la vita quotidiana».

La Festa dello Sport di Recanati si aprirà alle ore 15 con la sfilata delle Associazioni alla presenza delle autorità cittadine e del Presidente regionale del Coni Fabio Luna e del delegato Fabio Romagnoli. In contemporanea si svolgerà la 34°edizione della gara nazionale di ciclismo Leopardiana Sarnano – Recanati categoria allievi che vedrà la premiazione alle ore 16 in Piazza Giacomo Leopardi. Sempre domenica in località Acquara si terrà la competizione regionale di motocross, presso campo da calcio a 5 sito in viale Aldo Moro alle ore 19 si terrà la presentazione della società sportiva Recanati Calcio a 5.