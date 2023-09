di Stefano Fabrizi

Ancora un weekend all’insegna di MarCheStorie, ma ci sono concerti, teatro e musica classica. Non manca la danza. E nella capitale picena è tempo di Asculum Festival

VENERDI’ 15 SETTEMBRE

Ascoli Piceno – Dal 15 al 17 settembre, ad Ascoli Piceno, si terrà la terza edizione di “Asculum Festival”, uno dei più importanti appuntamenti all’insegna della psicologia, dell’equilibrio personale e del benessere interiore. Anche in questa edizione, dal titolo Homo Novus – Essere umani ai confini di un nuovo mondo, protagonista assoluta la città di Ascoli Piceno, che aprirà le porte di teatri, sale e spazi all’aperto, per dare voce a 30 protagonisti, esperti provenienti da tutta Italia, che accompagneranno gli oltre 4.000 iscritti in un viaggio fatto di momenti divulgativi ed esperienze emozionali. Info e programma: https://www.asculumfestival.it/programma-2023/

Castelfidardo – Dal 13 al 17 settembre nel centro marchigiano una ricca programmazione sulle note del mantice. Grandi nomi per la 48ª edizione del festival & concorso: da Cammariere a Preziosi, da Bona a Marcotulli, da Fresu e Di Bonaventura ai Maestri di fisarmonica Draugsvoll e Richard. Chiacchiaretta presidente della giuria. Ecco tutto il programma

Senigallia – Per il secondo anno consecutivo il Borgo di Scapezzano si tuffa nel pieno rinascimento con un progetto di teatro immersivo dell’Associazione l’Estetica dell’Effimero finanziato nell’ambito del progetto regionale MarcheStorie che si terrà dal 15 al 17 settembre. info e prenotazioni circui[email protected] , www.lesteticadelleffimero.it

Genga – Genga protagonista a MArCheStorie dal 15 al 17 settembre con con “Infra Saxa”: visite guidate e lezioni spettacolo sulla figura di Maria di Nazareth. Infra Saxa è un progetto di Paola Giorgi per Bottega Teatro Marche, è realizzato dal Comune di Genga con il Consorzio Frasassi e la collaborazione della Pro Loco di Genga. Tutti gli eventi sono ad ingresso libero con prenotazione obbligatoria. Informazioni e prenotazioni: 0732.90090

San Lorenzo in Campo – Per MarCheStorie dal 15 al 17 settembre (alle 18) al Teatro Tiberini di San Lorenzo in Campo lo spettacolo Anima, uno spettacolo itinerante per la regia di Francesca Berardi e Filippo Mantoni, che partendo dallo studio di documenti d’archivio del borgo e della storia locale, riporterà in vita personalità illustri e appartenenti a epoche diverse come Mario Tiberini e il marchese Ippolito Della Rovere, per arrivare a lavandaie e contadini. Ingresso gratuito con prenotazione – Info: 347 9237933 www.amatmarche.net

SABATO 16 SETTEMBRE

Treia – Torna la Sagra della Polenta a Santa Maria in Selva. Dopo i tornei di burraco e di briscola, apertura degli stand gastronomici e spettacolo musicale con i vociferando.

Potenza Picena – Avvio ufficiale della 61° edizione del Grappolo d’Oro. Alle 18 talk degustazione con Beppe Convertini, apprezzato conduttore di “Linea Verde”, che, nell’ambito del Grand Tour delle Marche di Tipicità, all’auditorium Scarfiotti, parlerà di “La grande bellezza, occhi, cibi e paesaggi”. La serata proseguirà con il concerto tributo ai Pink Floyd del gruppo FiorOscuro.

Civitanova – Alle 18, torna “Civitanova fashion”, sfilata di abiti e accessori moda condotta da Monica Picciafuoco, con la partecipazione di tredici modelle che si alterneranno alle esibizioni del tenore David Mazzoni e della scuola di danza A21.

Civitanova – Da sabato pomeriggio a domenica alle 17,30 si svolgerà la manifestazione “La storia del trasporto”, rievocazione storica di camion e corriere di interesse storico e collezionistico organizzata dalla Lega antichi motori e Gianluca Ciccioli. I veicoli rimarranno al Varco sul Mare fino a domenica 17 dopo un percorso per le colline marchigiane. Ingresso libero.

Mogliano – Sabato e domenica “Paese dei balocchi” torna la due giorni di spettacoli e giocoleria: sabato protagonista l’Euro Errani Show, domenica ecco Milco Messi e iniziative per bambini e bambine di tutte le età

Polverigi – E’ la Notte delle streghe. “Polverigi vero paese stregato” da paese innocuo cambierà faccia. Ombre, ragnatele, giochi di luce, personaggi dell’oltretomba e simboli della morte renderanno la notte del 16 settembre una notte diversa e misteriosa, dove la paura verrà esorcizzata trasformandosi per incanto in divertimento e curiosità. In programma spettacoli ed allestimenti ad hoc. A concludere la serata, allo scoccare della mezzanotte, un grande ritorno per lo spettacolo pirotecnico, tutti con il naso all’insù per vedere l’ormai epica discesa della strega che dalla torre civica si lancerà per attraversare tutta la piazza.

Jesi – Alle 11 e poi alle 21 al Teatro Pergolesi di Jesi Concerto Spirituale nell’ambito del XXXIII Pergolesi Spontini Festival. Musiche di W.A. Mozart, F.B. Mendellshon, J.S. Bach, F. Schubert, R. Schumann. Al pianoforte Roberto Prosseda. Info: www.fondazionepergolesispontini.com

Pesaro – A Palazzo Mosca – Musei Civici di Pesaro Decipher alle 16:30 con replica alle 18 di Collettivo Base 9. Creazione coreografica Vittoria Caneva, Elena Sgarbossa danza Isabel Paladin, Beatrice Bresolin, Federica Dalla Pozza, Vittoria Caneva, Elena Sgarbossa musiche di Paolo Giaro. Un progetto originale Hangartfest in omaggio al musicista Paolo Giallo; a cura di Masako Matsushita. Per una migliore fruizione della performance, il pubblico verrà dotato di cuffie silent emotion. Info: www.hangartfest.it

Pesaro – Alle 19 all’azienda Agricola De Leyva di Pesaro per la rassegna Decanto Jazz & Wine Stolen R¡Ff: voce Rachele Romani; chitarra Federico Giuliani; basso Federico Cingolani; batteria Pietro Bagaloni. Info e prenotazioni: 0721 1390805 – +39 393 4834698 – www.orchestrarossini.it

San Lorenzo in Campo – Per MarCheStorie sabato 16 settembre (ore 19:30) a Piazza Padella di San Lorenzo in Campo Suoni e Atmosfere con Simone Bellezze. Le musiche composte dal poli-strumentista Simone Bellezze sono ottenute con strumenti costruiti con materiali di recupero: polistirolo, elastici, ferro, vecchi elettrodomestici, secchi di vernice, legno di scarto. Info: www.amatmarche.net

DOMENICA 17 SETTEMBRE

Treia – Giornata intensa per la Sagra della Polenta a Santa Maria in Selva. Si parte alle 9 con il Vesparaduno dedicato a don Peppe Branchesi. Nel pomeriggio spettacolo con i Pistacoppi. Serata musicale con i Cuori d’Italia band. Stand gastronomici aperti a pranzo e cena.

Potenza Picena – Primo fine settimana con il Grappolo d’Oro. Con “VinoSofia”, si potranno degustare i vini di cinque cantine locali, Ciù Ciù, Tenimenti Bartolomei, Cantina Andrea Giorgetti, Rio Maggio Vini, Santa Cassella e Vini Montesanto, accompagnati da alcuni piatti della tradizione. Inoltre, in omaggio al Premio Pastocchi, Riccardo Pastocchi e Stefano Rossi si esibiranno in una presentazione dedicata alle poesie dello stimato poeta vernacolare “montesantese” Giovanni Pastocchi. A conclusione, Chopas ripercorrerà live un viaggio musicale “sulle strade del folk”. Durante la settimana del Grappolo D’oro i tre ristoranti del centro storico proporranno delle cene a tema vino e uva con menù che spaziano dalla pizza con la sapa alle tagliatelle con uva e noci fino al maialino al vino rosso.

Senigallia – A Senigallia Piazza Garibaldi sarà il palcoscenico a partire dalle ore 15,30, dell’Italian Motor Week, l’evento dedicato al mondo dei motori organizzato dall’associazione Città dei Motori.Le “Città dei Motori” è un’associazione di comuni italiani che hanno avuto o hanno un rapporto con il mondo dei motori, al momento sono 40 e nelle Marche oltre a Senigallia c’è Ascoli Piceno, grazie ad alcune gare automobilistiche di rilevanza nazionale.

Ancona – Alle 20,30 all’Anfiteatro Romano di Ancona Ancona Le Idi di Marzo da Giulio Cesare a William Shakespeare. Adattamento di Tommaso Mattei con Alessandro Preziosi. Musiche originali eseguite dal vivo Giacomo Vezzani. Amat 071 2072439

Jesi – Domenica 17 settembre alle 18 al Teatro Pergolesi di Jesi Le strade di Pasolini nell’ambito del XXXIII Pergolesi Spontini Festival: musiche di J.S. Bach; testi di Pier Paolo Pasolini: violino Sofia Manvati; beatboxer Alien Dee; attori Alessia Mangini, Alex Sanchez, Filippo Tagliaferri; danzatori Deborah Pini, Shorty, Filippo Tonini danzatore solista Carlos Kamizele; coreografie Kris. Info: www.fondazionepergolesispontini.com

Montalto delle Marche – Per MarCheStorie domenica 17 settembre alle10 a Porchia di Montalto delle Marche Storie di castelli scomparsi. Attraverso uno spettacolo performativo itinerante sarà raccontata la storia del Castello di Mortula e le controversie con il castello di Porchia valorizzata dalle ricerche storiche di Raffaele Tassotti. Ingresso gratuito con prenotazione. Info: www.amatmarche.net

BYNIGHT

Iniziano le chiusure dei locali della riviera in preparazione della stagione autunno-inverno. Ma vediamo cosa propone questo fine settimana. Al Jonathan di San Benedetto del Tronto il 16 settembre c’è Molella da Radio Deejay

VENERDI’ 15 SETTEMBRE

Allo Shada di Civitanova l’ultimo venerdì della stagione. Cena spettacolo con Alessandrino dj e Oriano The voice. Al termine della cena in consolle Aldo Ascani e Fabrizio Breviglieri. Dopocena invece nell’area club “Estate a 2000”, in consolle Mattia e Gianmaria Ascani. Domani Random, una festa a caso.

Alla Terrazza di San Benedetto del Tronto stasera Hola Chica, il format con musica reggaeton e latin urban. Domani il sabato “Never Stop Dreaming”.

Al VirgolaZero1 di Civitanova stasera House Republic. Dj: Manuel De Lorenzi, Curl Menghi, Elia e Ronny Valente. Domani Techno Republic. Dj: Deborah Forti, Carlo Russo, Ira Notes e Roberto Clementi.

Al Casacon di Sirolo stasera dinner collaboration event with La Torre Numana, musica live con Mark e I Bella Bolla. Domani dinner e dopocena con Casacon Band Live Show – Dj set Davide Casaccia. Domenica Peace e Pil Love. Chill e relax. Aperitivo.

Al nuovo CalaMaretto stasera Groove Culture Music con Miky More & Andy Tee. Domani Good Times, by la Serra Dine’n Dance. Domenica Kalispera. Pranzo spettacolo con Alessandrino dj e Oriano The voice e dopopranzo beach party con musica commerciale.

SABATO 16 SETTEMBRE

Al Jonathan di San Benedetto del Tronto domani ospita lo special guest: Molella, direttamente da Radio Deejay. La serata si apre con cena spettacolo e disco.

Per il Baladì Disco Village di Torre San Patrizio questo è il weekend di apertura. Domani liscio con le migliori orchestre Latino americano con 2 sale.

Alla Discoteca Megà Senigallia domani Schiuma Party in giardino. Indossa il tuo gonfiabile preferito e avrai l’ingresso ridotto.

Al Mamamia di Senigallia domani Chiusura Giardino. 10000 MQ open air. 7 sale. Alternative music. I dj e la musica che hanno reso indimenticabile quest’estate vi aspettano per una notte straordinaria.

Domani al Le Gall di Porto San Giorgio “Closing Party” per l’ultima volta di questa stagione torna il party dedicato alla musica più caliente del momento, quella hiphop, rnb, reggaeton, moombahton & latinhouse.

Al Cayo Coco beach club Porto Recanati domani dopo il grande successo estivo un Extra serata per salutare l’estate. Guest Kovac.

Domani al Miu di Marotta “1 Hour Party”, ogni ora un genere diverso.

A San Benedetto del Tronto il sabato della Riviera da Bagni Andrea.

In collaborazione con marcheinfinite