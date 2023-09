Gli sportelli bancari sono un servizio importante per i territori ma un terzo dei comuni della provincia di Macerata ne è sprovvisto. Un fenomeno, quella della desertificazione bancaria, che nel Maceratese ha falciato oltre il 22% delle filiali negli ultimi cinque anni.

La denuncia arriva dalla Uilca Marche, la categoria della Uil che riunisce i lavoratori dei settori credito, assicurazioni ed esattoriali, che ha manifestato oggi a Valfornace, aderendo alla campagna nazionale “Chiusura filiali? No, grazie”, alla presenza del segretario generale Uilca Marche, Sergio Crucianelli, del segretario nazionale Luca Faietti, del sindaco di Valfornace Massimo Citracca e di altri amministratori del territorio. «Gli sportelli bancari in provincia di Macerata sono passati da 177 a 137 – denuncia Crucianelli – i comuni serviti da banche sono diminuiti del 14%, passando da 43 a 37 nel 2022 e anche il numero dei dipendenti nel settore è sceso dell’11,7%: dai 1.210 lavoratori del 2018 ai 1.069 nel 2022. Qui a Valfornace in questi anni è stato chiuso l’unico sportello bancario disponibile sul territorio».

Solo nell’ultimo anno preso in considerazione dallo studio, il 2022, sono quasi 8mila i cittadini della provincia di Macerata che sono rimasti senza una filiale nel proprio comune. Ad oggi circa il 5% dei maceratesi è costretto a recarsi in un altro comune per poter entrare in un istituto di credito. «Nei piccoli centri – fa notare Crucianelli – la chiusura degli sportelli bancari produce molta insoddisfazione e viene vissuta come un abbandono».