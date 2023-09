In occasione del primo giorno di lezioni del nuovo anno scolastico la sindaca di San Severino Rosa Piermattei ha portato, a nome di tutta l’Amministrazione comunale, il saluto agli alunni delle classi prime dell’Istituto comprensivo “P. Tacchi Venturi”, estendendo simbolicamente il benvenuto anche agli studenti di tutte le altre classi e sezioni già frequentanti la scuola oltreché agli iscritti a tutte le scuole di ogni ordine e grado, asili nido compresi.

«Voi tutti, a vario titolo, intraprendete un nuovo percorso e un nuovo inizio che racchiude in sé tante aspettative, tanti sogni, tante speranze e, talvolta, anche tante preoccupazioni. Vorrei dirvi però di non preoccuparvi per le difficoltà che incontrerete. Esse vi aiuteranno a crescere e formarvi e faranno parte di questo percorso. Se sarete costanti, concentrati e attenti, vedrete che quello che si aprirà sarà per voi un nuovo anno ricco di splendidi risultati», sono state le parole della sindaca che in mattinata ha voluto fare visita e portare un saluto pure agli studenti delle prime classi dell’Itts, l’Istituto tecnico tecnologico statale “Eustachio Divini” ospitate nel plesso “Luzio”. «La scuola è il luogo dove si insegnano i saperi ma anche dove si crescono gli individui – ha aggiunto – La scuola è il luogo della cultura ma è anche il luogo dello stare insieme, del volersi bene, delle prime sconfitte e delle prime vittorie».

Poi un appello a ragazzi e ragazze: «Guardatevi intorno, guardate il vostro compagno o la vostra compagna di banco, guardate chi per la prima volta si trova nella vostra stessa classe. Siate accoglienti e siate accanto a chi, per varie ragioni, si trova in difficoltà e magari rimane indietro». Dalla sindaca, che è stato ricevuta e accompagnata nella sua visita nelle classi dell’Istituto comprensivo dalla nuova dirigente scolastica, la professoressa settempedana Catia Scattolini, e in quella alle classi dell’Itts “Divini”, dal dirigente scolastico Sandro Luciani, è infine giunto l’augurio di un buon inizio d’anno e di buon lavoro per i mesi che verranno a tutte le figure impegnate, a vario titolo, nel mondo della scuola.