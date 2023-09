Percorre un sentiero nella Valle Scurosa a Sefro quando perde l’orientamento. Salvato dal Soccorso Alpino un 67enne di Macerata che ieri pomeriggio intorno alle 17,30 ha richiesto aiuto al numero unico per le emergenze. L’uomo si è ritrovato in una zona molto impervia, a ridosso di salti di roccia. L’intervento delle squadre della stazione di Macerata si è concluso poco dopo le 23, una volta arrivate sul posto hanno effettuato delle calate di corda ed individuato l’escursionista, impossibilitato a muoversi. Successivamente, l’uomo è stato recuperato in buono stato di salute ed è stato riaccompagnato all’auto dai tecnici del Cnsas.